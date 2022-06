Niinistö Kultarannassa: Turkin kanta yllätti, mutta Nato-jäsenyyden hakeminen jatkuu.

Naantali, Helsinki

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halunnut lisää Natoa Venäjän rajalle, mutta toisin kävi.

”Hän sai nyt päinvastaisen asian, kuin mitä halusi, lisää Nato-maita Venäjän rajalle, Stoltenberg totesi avajaiskeskustelussa”, johon osallistuivat hänen lisäksi Suomen presidentti Sauli Niinistö ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe.

Stoltenberg myös totesi, että Putin haluaa ilmeisesti palauttaa maailmanjärjestyksen, jossa suuret maat saavat sanella, mitä pienet tekevät.

”Te Suomessa tiedätte valitettavan hyvin tämänkaltaisen maailmanjärjestyksen seuraukset.”

Stoltenberg myös huvitti yleisöä toteamalla, että uskoi Norjan liittyvän enemmin EU:hun kuin Suomen Natoon.

”Olin väärässä”, Stoltenberg sanoi.

Pääministeri Störe puolestaan ilmaisi Norjan vahvan tuen Suomen Nato-jäsenyydelle, saaden aplodit keskustelua seuranneelta yleisöltä.

Presidentti Niinistö kiitti Norjaa tuesta. Stoltenbergin toteamukseen hän taas vastasi pilke silmäkulmassa, että Suomi on puolestaan valmis tukemaan Norjan EU-jäsenyyttä, jos maa sitä haluaisi joskus hakea.

Rauhaa ei hinnalla millä hyvänsä

Keskusteluissa sivuttiin luonnollisesti myös Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Stoltenbergin mukaan rauha Ukrainassa on mahdollista saavuttaa, mutta kysymys on se, millä hinnalla.

”Kuinka paljon itsenäisyyttä, demokratiaa, vapautta ollaan valmiita uhraamaan rauhan puolesta? hän kysyi. Samalla hän totesi, että ei ole hänen tehtävänsä sanella, mikä hinta rauhasta ollaan valmis maksamaan, vaan päätös on ukrainalaisten.”

Niinistö ja Stoltenberg pitivät myös ennen keskusteluita yhteisen lehdistötilaisuuden. Siinä Niniistö totesi, että valitettavasti kukaan ei ole toistaiseksi näkemässä selkeää loppupistettä sodalle.

Hän myös sanoi, että Ukrainalle halutaan antaa edelleen apua.

”Se, minkä olemme alulle saattaneet”, sitä tulemme myös jatkamaan.

Turkin kanta yllätys

Niinistö totesi myös aiemmin lehdistötilaisuudessa, että Suomi jatkaa Nato-jäsenyyden hakemista Turkin vastustuksesta huolimatta.

Hän sanoi, ettei näe merkittävää eroa sen välillä, miten nykyiset Nato-jäsenet ja Suomi hoitavat Turkin esiin nostamia terrorismihuolia. Niinistön mukaan Suomelle on tämän takia jonkin verran vaikea ymmärtää, että se nostetaan esille muiden joukosta.

”Olimme yllättyneitä Turkin kannasta, mutta kansainvälisessä politiikassa tulee ottaa vakavasti, mitä toinen osapuoli sanoo. Ja näin aiomme myös tehdä”, Niinistö sanoi.

”Toivotaan, että löydämme ratkaisun, joka tyydyttää kaikkia.”

Niinistö lupasi, että Ruotsia ei jätetä

Kysyttäessä Niinistö ja Stoltenberg eivät maininneet konkreettisesta edistymisestä Turkin kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Stoltenberg toisti aiemman näkemyksensä, jonka mukaan liittolaismaa Turkin huolet otetaan vakavasti. Niinistö puolestaan toisti, ettei Suomi aio edetä jäsenhakemuksensa kanssa ilman Ruotsia.

”Kuten sanoin, Ruotsissa on todettu historiassa, että Suomen asia on meidän. Minä sanon toisinpäin: Ruotsin asia on meidän”, hän sanoi.

Turkin on katsottu vastustavan enemmän Ruotsin kuin Suomen Nato-jäsenyyttä.

Stoltenbergin mukaan Ruotsin ja Suomen turvallisuus on Natolle tärkeää.

”Monet liittolaiset ovat tehneet jo selväksi, että ne sitoutuvat (maiden) turvallisuuteen. Nato on myös lisännyt läsnäoloaan alueella”, Stoltenberg sanoi.