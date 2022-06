Ilmatieteen laitoksen mukaan tänään jäätiin monin paikoin maata aivan hellerajan alle.

Korkeimmat lämpötilat mitattiin Heinolassa, missä lämpötila oli korkeimmillaan tasan 25 astetta. Ilmatieteen laitoksen määritelmän mukaan hellerajan ylittymiseksi lämpötilan tulee olla yli 25 astetta, joten yksi celsius-asteen kymmenys lisää olisi rikkonut hellerajan. Kesän toistaiseksi korkeimmat lämpötilat on mitattu toukokuun loppupuolella Oulunsalossa. Tuolloin lämpötila oli 25,4 astetta.

Sää on ollut Etelä-Suomessa aurinkoinen ja helleraja paikoitellen hyvin lähellä. Heinolan lisäksi korkeita lämpötiloja on mitattu esimerkiksi Kouvolassa ja Lappeenrannassa, joissa elohopea on kiivennyt 24,9 celsius-asteeseen. Lämmin sää ei ole rajoittunut vain Etelä-Suomeen, sillä Utsjoellakin on mitattu tänään 24,4 asteen lämpötiloja. Lapin, Itä-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan lämpötilat ovat pääosin olleet korkeimmillaan 22 ja 24 asteen välillä.

Länsirannikolla taas on ollut pilvistä ja viileämpää. Paikoitellen lämpötila ei ole päivän aikana noussut edes yli 15 asteeseen muun maan nauttiessa lämmöstä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa on sadellut. Oulun seudulla on sateen yhteydessä myös havaittu muutama salama, mutta Ilmatieteen laitos ei usko varsinaisen ukkosmyrskyn syntyvän.

Voimakkaasta UV-säteilystä varoitettiin aina Pirkanmaalle asti, mutta UV-indeksi on noussut vain Helsingin seudulla kuuteen asti. UV-säteilyltä on syytä suojautua, kun indeksin arvo on kolme tai sitä suurempi.

Ensi yönä Pohjois-Suomessa Kainuusta Lappiin asti esiintyy sadekuuroja, mutta ukkosia ei todennäköisesti ole luvassa. Maan etelä- ja keskiosiin Ilmatieteen laitos ennustaa poutaa, vaikka pieni mahdollisuus paikallisiin sadekuuroihin on olemassa.