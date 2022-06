Lomaruuhkia on odotettavissa koko kesäkuun ajan, erityisesti viikonloppuisin.

Matkallelähtijöitä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Finavian mukaan perjantaina on historian vilkkain lentomatkustuspäivä kyseisellä kentällä.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on tänään iltapäivällä poikkeuksellisen vilkasta. Finavian mukaan iltapäivän tunneille kello 14–18 osuu lentoaseman historian suurimmat matkustajamäärät.

Matkustajamäärä ylittää jopa huippuvuoden 2019 piikkituntien luvut, Finavia kertoo.

Finavia kehottaa matkustajia varaamaan runsaasti lisäaikaa lentokentälle. Erityisesti matkustajien, jotka jättävät ruumaan meneviä matkatavaroita, tulisi varata runsaasti aikaa lähtöselvitykseen ja matkatavaran jättöön.

Lähtöselvitys kannattaa tehdä ennakkoon, jos matkustaa ilman ruumamatkatavaroita, Finavia ohjeistaa. Tällöin voi kävellä suoraan turvatarkastukseen.

Myös turvatarkastuksessa on odotettavissa ruuhkaa, joten lisäaikaa on syytä varata kunnolla myös ilman ruumatavaroita matkustettaessa. Kello 10.45 jälkeen terminaali 1:n turvatarkastuspiste sulkeutuu, joten vain terminaali 2:n turvatarkastus on toiminnassa loppupäivän.

Finavian mukaan lomaruuhkia on odotettavissa koko kesäkuun ajan, erityisesti viikonloppuisin.

Pahimmillaan noin puolen tunnin jono turvatarkastukseen

Henkilöstöpula on johtanut monilla Euroopan lentokentillä kaaokseen, kun matkustus on avautunut, mutta henkilökuntaa ei ole tarpeeksi. Mediassa on kerrottu, että jonot ovat olleet paikoin jopa tuntien mittaisia.

Aiemmin tällä viikolla Finaviasta kerrottiin STT:lle, että Helsinki-Vantaalla on ollut pahimmillaan noin puolen tunnin jono turvatarkastukseen, mutta kaaosta ei ole päässyt syntymään.

Finavia huolehtii lentokentillä turvatarkastuksesta, lentoyhtiöt lähtöselvityksestä.

Myös Finavialla on henkilöstövajetta, mutta tilanteen arvioidaan olevan moneen muuhun maahan verrattuna hyvä. Henkilöstöä on kuitenkin vaikea saada niin paljon kuin tarve on, Finavian kehitysjohtaja Sami Kiiskinen kertoi STT:lle.

Finavia on pyytänyt aiemminkin tässä kuussa matkustajia varaamaan riittävästi aikaa lentokentälle sekä varautumaan jonoihin erityisesti aamuisin kello 5–8 ja iltapäivisin kello 14–18.