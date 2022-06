Vuoto tapahtui aikaisin keskiviikkoaamuna. Aine levisi alueelle, joka on noin 185 kilometriä pitkä ja 500 metriä leveä.

Suomen ja Ruotsin aluevesille vuotanut kelluva lautta saattaa olla rautamalmia.

Suomalaiselta Rautaruukki-alukselta on otettu asian osalta yhteyttä merivartiostoon.

”Vastaanotimme puhelun kauppa-alukselta. He kertoivat meille ajaneensa kyseistä reittiä ja epäilevänsä, että heidän lastistaan on saattanut syntyä rautamalmin ja veden sekoitusta, joka näkyisi satelliittikuvissa tuollaisena cocktailina”, kertoo kenttäpäällikkö Jim Kvarnström Länsi-Suomen merivartioston tilannekeskuksesta.

Rautaruukki-aluksella oli proomu rautamalmilastissa. Merivartiostolle ei ole annettu arviota mahdollisesti veteen vuotaneen malmin määrästä.

Mereen vuotanutta ainetta on lähetetty sekä Suomen että Ruotsin laboratorioon tutkittavaksi. Molempien maiden merivartiostot arvioivat, että analysoimisessa kuluu noin viikko. Suomessa näytte analysoidaan keskusrikospoliisin laboratoriossa.

Vuoto tapahtui aikaisin keskiviikkoaamuna 8. kesäkuuta. Aine levisi alueelle, joka on runsaat sata merimailia eli noin 185 kilometriä pitkä ja 500 metriä leveä.

Vuotoalue sijaitsee Suomen ja Ruotsin aluevesillä. Kvarnströmin mukaan vuoto tapahtui Porista länteen, aikalailla puolivälissä maiden rannikoihin nähden.

Kvarnströmin mukaan torstain aikana aine olisi jo pääosin hävinnyt.

”Ruotsin rannikkovartiosto lensi iltapäivällä alueen yli uudemman kerran, eikä ainetta enää ollut hirveästi näkyvissä.”

Vielä ei ole kuitenkaan täysin varmaa, onko vuotanut aine rautamalmia. Se on varmaa, ettei aine ole mineraaliöljyä.

Torstaina Ruotsin Härnösandin rannikkovartiosto arvioi, että vuotanut aine voisi olla polttoöljyä. Jos aine olisi polttoöljyä, se vaikuttaisi meren eliöihin, sanoi Åbo Akademin meribiologian professori Erik Bonsdorff.

”Tämä vaikuttaa oletettavasti meren pintakerroksissa eläviin eliölajeihin ja erityisesti mikroskooppisen pieniin äyräisiin, jotka etsivät ravintoa pinnan tuntumasta. Pienet äyriäiset ovat erittäin herkkiä, ja polttoöljy voi olla niille akuutin toksista”, Bonsdorff sanoi.

Pienten äyriäisten kuoleminen taas saattaa aiheuttaa ekosysteemissä ketjureaktion.

Jos aine olisi rautamalmia, se ei olisi ympäristölle erityisen vaarallista, arvioi Kvarnström. Tällä hetkellä vuoto ei edellytä jatkotoimia merivartiostolta.

”Odotamme analyysin tuloksia. Jos vahvistuu, että mereen on vuotanut jotain vaarallista ainetta, jatkamme tutkimuksia. Jos ilmenee, että aine on vaaratonta, emme tutki asiaa enempää. Päästölle kun ei voi mitään, ja jos kyse on veden ja rautamalmin sekoituksesta, se on ihan ok.”