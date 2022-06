Husissa todettu toinen todennäköinen apinarokkotartunta – Epäilty tartunta todettiin Euroopassa matkustaneella miehellä

Ensimmäinen tartunta varmistui Husissa torstaina.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on todettu toinen todennäköinen apinarokkotartunta. Epäilty tartunta on todettu miehellä, joka on matkustanut Euroopassa. Husin mukaan henkilö on kotihoidossa.

Varmistus tartunnasta saadaan, kun näytteen sekvensointi valmistuu.

Suomen ensimmäinen apinarokkotartunta varmistui Husissa torstaina. Tämäkin tartunta löydettiin Euroopassa matkustaneella miehellä.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on todettu viime viikkoina useita apinarokkotapauksia. Apinarokkoa aiheuttavaa virusta esiintyy pääasiassa Länsi- ja Keski-Afrikassa, ja tartunnan saaneet ihmiset ovat tavallisesti olleet tekemisissä villieläinten kanssa.

Hus kertoo, että se ilmoittaa kaikki apinarokkotartunnat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Jatkossa Hus tiedottaa, jos apinarokkotapausten määrät lähtevät selkeään kasvuun. Se ei enää tiedota yksittäisistä tartunnoista.

Euroopassa todetut tartunnat liittyneet pääosin miesten väliseen seksiin

Apinarokko ei tartu herkästi ihmisestä toiseen. Tarttuakseen ihmisestä toiseen tauti tarvitsee usein hyvin läheisen kontaktin.

Husin mukaan riski tartunnalle on suurempi, jos henkilöllä on edeltävän kolmen viikon aikana ollut kontakti apinarokkoa sairastavaan ihmiseen, henkilö on matkustanut alueella, jolla apinarokkoa esiintyy tai henkilöllä on ollut lukuisia seksikumppaneita.

Eri Euroopan maissa viime aikoina todetut apinarokkotartunnat ovat suurimmalta osin liittyneet miesten väliseen seksiin.

”Henkilöiden, joilla on suurentunut riski ja oireita, tulee olla puhelimitse yhteydessä terveydenhuoltoon ja hakeutua testiin”, sanoo ylilääkäri Asko Järvinen tiedotteessa.

Husin mukaan apinarokon ensioireita voivat olla kuume, päänsärky, turvonneet imusolmukkeet, selkäkipu, lihaskivut ja väsymys. Rakkulamaista ihottumaa muodostuu erityisesti kasvojen, käsien tai jalkojen alueelle. THL:n mukaan tauti paranee tavallisesti itsestään muutamassa viikossa.