Investointipäätös mahdollistaa rakentamisen aloittamisen, voimalan on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alkupuolella.

Joroisille nousee ensi vuonna 5 megawatin aurinkovoimapuisto. Suomeen on suunniteltu useita suuria aurinkovoimapuistoja, mutta suurin osa odottaa niistä vielä investointipäätöksiä.

Ilmatar Energy Oy käynnistää ensimmäisen aurinkopuistonsa rakentamisen, kun Joroisille rakennetaan Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen, teollisen mittakaavan aurinkovoimapuisto.

Tehty investointipäätös vauhdittaa Ilmattaren matkaa kohti pohjoismaiden johtavaa uusiutuvan energian energiayhtiötä. Joroisilta saadaan suomalaista, uusiutuvaa energiaa vuoden 2023 alkupuolelta alkaen.

Joroisten puisto on huipputeholtaan 5 megawattia. Ilmattarella on Suomessa ja Ruotsissa kehityksessä useita puistoja kokoluokassa 50–250 megawattia. Näiden investointipäätöksistä kerrotaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. Osa hankkeista tullaan rakentamaan tuulivoimapuistojen yhteyteen.

”Aurinkovoimatiimimme on tehnyt ja tulee tekemään hartiavoimin töitä sekä Suomessa että Ruotsissa, joissa on huikea aurinkovoimapotentiaali. Aurinkovoiman selkeä etu on sen kevyt rakenne ja nopea skaalautuvuus sekä monet synergiat tuulivoimatuotantomme kanssa ”, kehitysjohtaja Antti Keskinen kertoo.

Aurinkovoima on maailmanlaajuisesti kiihtyvästi kasvava energiantuotantomuoto. Ilmatar pitää velvollisuutenaan tuoda tämänkin uusiutuvan energian lähteen saataville suomalaisille yritys- ja kuluttaja-asiakkaille, jotka haluavat hyödyntää päästötöntä ja paikallisesti tuotettua sähköä.

”Olemme keränneet valtavasti osaamista vuosien aikana isojen, valtavia infrastruktuurisia kokonaisuuksia käsittävien hankkeiden menestyksekkäästä toteuttamisesta tuulivoiman myötä. Tästä syystä meillä on kotimaisena yhtiönä erittäin hyvä paikallistuntemus ympäri maata ja valmiudet tuoda teollisen mittakaavan aurinkovoima markkinoille yhdessä paikallisten intressiryhmien kanssa”, Keskinen perustelee.

Minkälaisia alueita Suomessa sitten voi hyödyntää aurinkovoiman tuotantoon?

”Haluamme elvyttää alueet, jotka ovat poistuneet tai ovat poistumassa muusta elinkeinonharjoittamisesta valjastamalla alueet uusiutuvan energian tuotantoon. Tällaisia voivat olla esimerkiksi käytöstä poistunut turvetuotantoalue, huonosti tuottava pelto tai muu joutomaa, jolla ei muuten olisi maankäytöllistä arvoa. Aurinkovoimalan elinkaari on pitkä, yli 40 vuotta” Keskinen taustoittaa.

Sähköä tuotetaan Joroisten lentokentän seudulla jo ensi vuoden alkupuolelta alkaen.

”Joroisten kunnalle syntyy maanvuokratuloa ja kiinteistöveroa, paikallinen sähkönjakeluyhtiö vastaa sähkönsiirrosta verkkopalvelumaksuja vastaan, paikallisia urakoitsijoita työllistyy rakentamisen aikana ja todennäköisesti jatkossa pienimuotoisen kunnossapitotoiminnan kautta,”, Antti Keskinen läpivalaisee.

Joroisten puisto tuottaa keskimäärin noin 5 gigawattituntia energiaa vuodessa. Esimerkkinä tämä kattaa noin tuhannen pienen kerrostaloasunnon sähköntarpeen. Joroisilla tutkitaan kahdenlaisten aurinkopaneelien tehokkuutta, joista toinen pystyy ottamaan talteen myös heijastesäteilyä esimerkiksi maan tai lumihangen kautta.

Ilmatar vastaa Joroisten hankkeen rahoittamisesta yhdessä Business Finlandin kanssa, jonka investointituki on 20 prosenttia kokonaisuudesta.

Suomessa on suunnitelmissa useita suuria aurinkovoimapuistoja. Satakunnassakin on puolenkymmentä aurinkovoimalaa, joiden koko on jopa yli 20 megawattituntia, mutta investointipäätöksiä niiden rakentamisen aloittamiseen yhä odotellaan.

Lue lisää: Suuret aurinkovoimalat tekevät tuloaan – Asiantuntija: ”Ensimmäiset nousevat tänä tai ensi vuonna”