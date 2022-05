Perinteiset punavalkoiset kohot voi unohtaa.

Auringonpaisteessa kylpevässä Hulkkion satamassa Jämsässä valmistaudutaan kesään. Pitkän talven jälkeen vene toisensa jälkeen lasketaan komean loiskauksen saattelemana vesille. Vähän kauempana nosturi nostaa purjeveneiden mastoja paikoilleen.

Veneenlaskupaikan viereen onkineen asettunut Timo Lapakko ei ympäröivästä hälinästä häiriinny. Miehen huomio on keskittynyt katselemaan siiman päässä keikkuvaa kohoa, jonka hän heittää milloin minnekin kohtaan rantavedessä. Seitsenmetrinen vapa takaa, että kaloja voi narrata vähän kauempaakin.

Jutuntekopäivänä Hulkkion edustalta nousi erikokoisia särkiä. Ne kaikki pääsivät takaisin veteen.

Tuon tuosta vedenpinnan alapuolelle katoava koho kertoo koukkuun tarttuneesta saaliista. Ensimmäisenä Lapakko nostaa vedestä pienen sintin, myöhemmin muutaman vähän isommankin eväkkään. Tänään nappaa näköjään vain särki.

”Sitä jotkut käyttää purkkikalaksi. Särkeä kannattaa pyytää keväällä, syksyllä se maistuu jo mudalle”, Lapakko sanoo ja päästää kalat takaisin veteen.

Kalalla ei potuta koskaan

Timo Lapakko on intohimoinen kalamies. Tätä nykyä hän yleensä vetouistelee tai heittokalastaa, käy välillä verkoillakin. Nyt on kuitenkin palattu hetkeksi perusasioiden äärelle, mato-ongelle. Se on helppo tapa kenelle tahansa selvittää, mikä on kalastamisessa Se juttu.

Lapakon ei tarvitse miettiä kauaa, mikä lajissa häntä vetää.

”Kalalla sitä rauhoittuu, ja se on ylivoimaisesti se paras juttu. Vaikka olisi lähtiessä miten huonolla tuulella tahansa, ei kalalla potuta yhtään. Kaikki muut ajatukset siinä hukkuvat, ja saahan tässä olla myös luonnossa”, Lapakko pohtii.

Ei mitään välineurheilua

Mato-ongelle voi hyvin lähteä, vaikkei olisi ennakkoon panostanut välinehankintoihin viimeisen päälle. Itse asiassa vavaksi käy paremman puutteessa vaikka omasta pihasta napattu sopivan paksuinen ja pituinen puunoksa. Siiman, kohon ja koukun sisältäviä paketteja löytyy marketeista ja huoltoasemilta muutamalla eurolla.

”Matoja saa helpoiten, kun käy poimimassa niitä sateen jälkeen jalkakäytävän asvaltilta. Ne säilyvät kunnossa kuukausia, kun ne laittaa multaan vähän isompaan astiaan ja muistaa kastella”, Lapakko vinkkaa.

Saa matoja ostettua alan kaupoistakin, joskin ne ovat yleensä tuontitavaraa ulkomailta. Kaupasta saa ostettua myös kärpäsen toukkia, joita Lapakollakin on nyt mukanaan.

”Näitä käytetään yleensä pilkillä, mutta kyllä ne sopivat tähänkin.”

Kärpäsentoukat ovat pilkkijöiden vakiosyöttejä, mutta toimivat hyvin myös ongella.

Kunnon mato-onkivarusteet irtoavat nekin pikkurahalla, Lapakko vakuuttaa. Hänellä on käytössään lasikuituinen teleskooppivapa, perussiimaa, koukku, pieniä lyijypainoja säätelemään kohon kelluntakorkeutta ja kilpaongintakoho. Se eroaa perinteisestä puna-valkoisesta kohosta niin väreiltään kuin muodoltaankin.

Kilpaongintakoho on sulavalinjainen, varsinkin jos sitä vertaa perinteiseen punavalkoiseen kohoon.

Tällä reissulla syötteinä toimineet kärpäsentoukat eivät ole suuren suuria, mutta koukkukin on Timo Lapakon suosimaa pienikokoista mallia.

Vaikka perinteisemmillä vehkeilläkin pärjää Lapakon mukaan aivan hyvin, on näissä varusteissa puolensa. Esimerkiksi kasaan menevä vapa kulkee näppärästi mukana ja sutjakan mallinen koho antaa matoa näykkivälle kalalle sen verran perinteistä kohoa vähemmän vastusta, että se jatkaa puuhiaan ja tarttuu koukkuunkin herkemmin.

”Itse suosin pienempiä koukkuja suurten sijaan. Ja jos isoja saaliita tavoittelee, kannattaa käyttää kuitusiimaa. Se on kestävämpää eikä veny, joten koukkukin pysyy kalan suussa paremmin”, Lapakko sanoo.

Milloin ja minne kannattaa mennä ongelle?

”Onkipaikka kannattaa valita kaislikon reunalta, sillä kalat tykkäävät uiskennella pohjakasvillisuuden seassa. Tuulen suuntakin kannattaa katsoa ja varmistaa, että on itse tuulen alapuolella”, Lapakko sanoo.

Vaikka mato-onginta ei vaadi kalastuslupaa, ei kalastus silti ole sallittua ihan joka paikassa. Ajantasaiset kalastusrajoitukset voi käydä tarkistamassa verkossa.