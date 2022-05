Tuulivoimasta tulee Suomelle pian elintärkeä energian­lähde, ja sillä on suuria vaikutuksia sähkölaskuun

Suomen tuulivoimalat tuottivat huhtikuun ensimmäisen päivän yönä vain 22 megawattia sähköä. Toukokuun 7. päivä samat voimalat tuottivat 3 169 megawattia eli enemmän kuin kaikki ydinvoimalat yhteensä. Miten sähköjärjestelmä selviää tällaisesta heittelystä?

Tuulivoimaloita nousee nyt hirmuvauhtia. Viime vuoden lopussa Suomen tuuli­voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho oli 3 257 megawattia. Tänä vuonna valmistuu Tuulivoimayhdistyksen mukaan 1 900 megawattia lisää.

Vuoden lopussa Suomessa on siis tuulivoimaa jo 5 157 megawatin edestä. Se on selvästi enemmän kuin ydinvoimaa. Olkiluoto kolmosen valmistumisen jälkeen ydinvoimaa on Suomessa noin 4 400 megawattia.