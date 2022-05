Omakotitalon kellariin päätyi tuntemattomasta syystä puoli metriä vettä Sastamalassa

Sastamalalaisen omakotitalon kellarista pumpataan tiistaina aamulla vettä. Palomestarin mukaan vettä on kellarissa arviolta puolen metrin verran.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai tiistaina aamulla vahingontorjuntatehtävän omakotitalon kellariin Sastamalassa.

Paanakedontiellä sijaitsevan talon kellariin on päässyt reilusti vettä. Päivystävän palomestarin Ville Vahalan mukaan vedenkorkeus on kellarissa arviolta puoli metriä. Sitä, miten vesi on kellariin päätynyt, ei toistaiseksi tiedetä.

Vahala sanoo, että pelastuslaitos varmistaa paikalla, ettei kellariin pääse enempää vettä ja siellä jo oleva vesi pumpataan pois. ”Ei oikein muuta ole tehtävissä”, Vahala summaa.

Pelastuslaitos sai tiedon tehtävästä tiistaina kello 7.04.