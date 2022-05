Kaasun saanti kesän ajaksi on varmistettu kaikille Gasumin omille asiakkaille. Esimerkiksi kaasuautoilijoiden tai kaasulämmittäjien ei siis tarvitse kantaa huolta. Talveksi turvaa tuo lng-terminaalilaivan vuokraaminen.

Suomessa venäläistä maakaasua myyvä Gasum kertoo, että kaasuntulo loppuu kello 7 lauantaiaamuna. Gasumin mukaan venäläinen Gazprom ilmoitti asiasta Gasumille perjantaina iltapäivällä.

”On hyvin valitettavaa, että hankintasopimuksemme mukaiset maakaasutoimitukset tulevat nyt loppumaan. Olemme kuitenkin valmistautuneet tähän tilanteeseen huolellisesti ja mikäli kaasun siirtoverkossa ei ilmene häiriöitä, pystymme tulevina kuukausina toimittamaan kaasua kaikille asiakkaillemme”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Mika Wiljanen.

Kaasun katkaiseminen liittyy Gasumin ja Venäjän kaasuyhtiö Gazpromin kiistoihin. Gazprom vaati huhtikuussa Gasumia maksamaan hankintasopimuksessa sovitut maksut ruplissa. Ensimmäinen ruplamaksu erääntyisi perjantaina. Gasumin mukaan Gazprom on esittänyt Gasumille muitakin vaatimuksia.

Gasum ei hyväksynyt vaatimusta ruplamaksuista ja yhtiöllä on myös muita ”merkittäviä erimielisyyksiä” muihinkin Gazpromin vaatimuksiin.

Mukana lienee myös Suomen Nato-hakemukseen liittyvää politiikkaa. Venäjän kaasua myyvä Gazprom on valtion omistama yhtiö.

”Viime kuukausina Gazpromin esittämät vaatimukset ovat lisääntyneet muiltakin kuin ruplamaksujen osalta”, Wiljanen sanoo.

Gasum ilmoitti alkuviikosta vaativansa sopimuskiistan käsittelyä välimiesmenettelyssä.

”Tähän saimme torstaina asianmukaisen vastauksen, että Gazprom kiistää Gasumin vaatimukset”, Wiljanen sanoo.

Sopimusasioista on keskusteltu perinteisin paperisin kirjein.

Onko yhtiöillä ollut muuta normaalia viestienvaihtoa esimerkiksi sähköpostilla?

”Tämä on asioita, jotka liittyvät välimiesmenettelyyn, enkä voi ottaa tähän kantaa”, Wiljanen sanoo.

Maakaasun osuus Suomen energiankäytöstä on vain viitisen prosenttia, mutta joillekin käyttäjille sen korvaaminen on vaikeaa. Kaasusta yli 90 prosenttia on tullut putkea pitkin Venäjältä.

Gasumin mukaan kaasun käyttäjien ei tarvitse kantaa huolta kaasun saatavuudesta ainakaan kesän kuluessa.

Omille asiakkailleen Gasum on turvannut kaasun saatavuuden Suomenlahden ali kulkevan Baltic Connector -putken kautta tulevalla kaasulla, jota saadaan muun muassa Inčukalnsin suuresta kaasuvarastosta Latviasta ja Liettuan Klaipedassa sijaitsevasta kelluvasta varastosta.

Talvella ongelmaksi voi muodostua Baltic Connectorin kapasiteetti. Wiljasen mukaan kaasun käyttö on ollut talven lämmityskaudella enimmillään noin kolminkertaista verrattuna putken kapasiteettiin.

Kaasun siirtoverkosta vastaava Gasgrid on yhdessä Viron siirtoverkkoyhtiön kanssa vuokraamassa talvea varten suuren lng-terminaalilaivan, johon voidaan vastaanottaa ja varastoida nesteytettyä maakaasua.

Perjantaina valtioneuvosto ja Gasgrid tiedottivat, että laivasta oli solmittu kymmenen vuoden vuokrasopimus.

Gasumin markkinaosuus Suomessa myydystä kaasusta on noin 60 prosenttia.

Valtaosan Suomeen tulevasta maakaasusta käyttää teollisuus ja suurin yksittäinen käyttäjä on Nesteen Porvoon-jalostamo. Neste on ostanut kaasunsa Gasumilta.

Myös esimerkiksi metsäteollisuus ja leipomot käyttävät paljon kaasua. Se on ollut tehokas ja suhteellisen vähäpäästöinen tapa tuottaa paperikoneiden tarvitsemaa höyryä ja uunien lämpöä.

Teollisuudessa kaasun energiakäyttö pystytään usein pienin muutoksin korvaamaan öljyllä. Suurempi ongelma on kemianteollisuus, jossa kaasua käytetään raaka-aineena. Esimerkiksi öljynjalostuksessa tarvittava vety valmistetaan yleensä maakaasusta. Neste on selvittänyt maakaasun eli metaanin korvaamista tarvittaessa propaanilla.

Kaasua käytetään myös kaukolämmön tuottamiseen. Joissain kaupungeissa kaasulla lämpiää myös pientaloja ja Suomessa on myös kaasuautoja varten kaasun jakeluverkosto. Kotitalouskäyttäjien kaasunsaanti on lakisääteisesti turvattu.

Maakaasumarkkinoihin liittyy tällä hetkellä suurta epävarmuutta koko Euroopan osalta. Venäjä on esittänyt vaatimuksia myös muiden maiden kaasunostajille. Kaasun hinta on ollut loppusyksystä asti noin 4–5-kertainen totuttuun hintatasoon verrattuna.

Venäjältä tulevan putkikaasun korvaaminen esimerkiksi laivoilla tuotavalla lng:llä ei nopeasti onnistu.