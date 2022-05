Aiemmin senaattorit vierailivat Ukrainassa ja tapasivat presidentti Zelenskyin.

Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö tapaa tänään yhdysvaltalaissenaattoreita Helsingissä. Niinistö tapaa muun muassa Yhdysvaltojen senaatin republikaanijohtajan Mitch McConnellin.

Niinistö ja senaattorit keskustelevat esimerkiksi Suomen turvallisuusratkaisuista, Yhdysvaltojen tuesta Suomen Nato-jäsenyydelle sekä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Helsinkiin saapuvat McConnellin lisäksi republikaanisenaattorit John Barrasso, Susan Collins ja John Cornyn. Senaattorien vierailua Suomeen isännöi Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Douglas Hickey.

Senaattorit vierailivat lauantaina Ukrainassa, missä he tapasivat maan presidentin Volodymyr Zelenskyin. He julkaisivat samalla julkilausuman, jossa he vakuuttivat, että Yhdysvallat jatkaa Ukrainan tukemista kunnes Ukraina voittaa sodan.

Niinistö keskusteli republikaanijohtaja McConnellin kanssa myös maaliskuussa, kun Niinistö vieraili Washingtonissa. Tuolloin Niinistö kertoi, että senaatin johtavat republikaanit jakavat käsityksen Suomen ja Yhdysvaltojen välisen suhteen tärkeydestä.