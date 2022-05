Niinistö ja Marin: "Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi"

Presidentti ja pääministeri julkaisivat Nato-kantansa torstaina kello 10 julkaisemassaan tiedotteessa.

Tiedote sanatarkasti:

"Kevään ajan on käyty tärkeää keskustelua Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Aikaa on tarvittu kotimaiselle kannanmuodostukselle sekä eduskunnassa että koko yhteiskunnassa. Aikaa on tarvittu tiiviille kansainväliselle yhteydenpidolle niin Naton ja sen jäsenmaiden kuin myös Ruotsin kanssa. Olemme halunneet antaa keskustelulle sen vaatiman tilan.

Nyt kun päätöksenteon hetki on lähellä, toteamme omat yhtenevät kantamme myös eduskuntaryhmien ja -puolueiden tiedoksi. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Naton jäsenenä Suomi vahvistaisi koko puolustusliittoa. Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi. Toivomme, että tämän ratkaisun tekemisen vielä edellyttämät kansalliset askeleet otetaan lähipäivinä ripeästi."

Tällainen on Suomen Nato-hakemukseen liittyvän päätöksenteon aikataulu

Torstaina 12.5. Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kertovat kantansa Natoon. Eduskuntaryhmät pitävät ryhmäkokouksiaan.

Perjantaina 13.5. Ruotsin Nato-selvitys on viimeistään valmis. Suomen pääministeri Marin on palannut Japanista.

Lauantai 14.5. Pääministeripuolue sdp päättää virallisesti Nato-kantansa.

Sunnuntai 15.5. Lähteiden mukaan tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta voivat kokoontua nopeastikin sdp:n kannan jälkeen, ehkä jo sunnuntaina antamaan Nato-hakemusta koskevan selonteon eduskunnalle.

Maanantaina 16.5. Eduskunta voi nopeimmillaan tehdä oman päätöksensä päivässä, mutta se on kiinni edustajien puhehaluista. Hyväksynnän jälkeen Suomi voi pyytää kutsua liittyä Naton jäseneksi.

Tiistaina ja keskiviikkona 17.–18.5. Niinistö vierailee Ruotsissa ja tapaa kuninkaan ja maan poliittisen johdon. Hän on arvioinut, että molempien maiden kannat ovat tiedossa tuolloin.