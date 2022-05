Saariselällä tulipalossa tuhoutunut kauppakeskus Kuukkeli on avautunut uudestaan väliaikaistiloissa – Talvisesonki meni sivu suun, mutta odotukset ovat jo kesässä

Kauppias Antero Ylävaaralla on takana raskas ja työntäyteinen talvi Inarin Saariselällä. Kuukkelin toiminta väliaikais­tiloissa on vähitellen päässyt vauhtiin.

Ilouutisia Saariselältä: monien Lapin-matkailijoiden tuntema kauppakeskus Kuukkeli on taas toiminnassa.

Tulipalo tuhosi talvella Inarin Saariselällä toimineen perinteikkään Kuukkelin kauppakeskuksen, mutta nyt se toimii taas väliaikaistiloissa.

”Kesän odotukset ovat jo mielessä”, kertoo Kuukkelin kauppias Antero Ylävaara puhelimitse Saariselältä.

Takana on raskas ja työntäyteinen kevättalvi.

Kuukkelin palo ajoittui vilkkaimman talvisesongin alkuun. Eteläsuomalaisten hiihtolomaviikko oli juuri alkanut, kun tulipalo tuhosi 2 700-neliöisen kauppakeskuksen maan tasalle 21. helmikuuta.

Palon arvioitiin alkaneen rakennuksen sähköpääkeskuksesta. Ylävaaran mukaan palo aiheutti jopa kymmenen miljoonan euron vahingot.

Kauppakeskus paloi 21. helmikuuta eteläsuomalaisten hiihtolomaviikolla.

Kauppias Antero Ylävaara tuhoutuneen kauppakeskuksen raunioilla maaliskuussa.

Kauppakeskuksessa toimi Saariselän ainoa ruokakauppa sekä apteekki, posti ja matkahuolto. Samoissa tiloissa toimi myös Alko, väline- ja mökkivuokraamo sekä matkamuistomyymälä.

Kauppias sai järjestettyä kauppakeskukselle väliaikaiset tilat tyhjillään olleesta kauppakeskus Siulasta noin 150 metrin päässä entisestä kaupasta.

Kauppa avattiin väliaikaisissa tiloissa 31. maaliskuuta, mutta parhain talvisesonki ehti mennä Kuukkelilta ohi.

”Kauppa oli 38 päivää kiinni. Sesonki alkoi jo hiipumaan siinä vaiheessa, kun kauppa saatiin auki. Pääsiäinen siinä vielä oli”, Ylävaara sanoo.

”Ihmiset olivat kuitenkin epätietoisia siitä, millainen kauppa täällä on väliaikaistiloissa. Tässähän oli aikoinaan pieni, 190 neliön kauppa, ja asiakkaat saattoivat ajatella menevänsä siihen pieneen tilaan. Epävarmuustekijät vaikuttivat myyntiin heikentävästi.”

Siulan rakennuksessa kolmessa kerroksessa sijaitsevat 1 500 neliön väliaikaistilat ovat entisiä tiloja pienemmät, mutta Ylävaaran mukaan kuitenkin kohtuulliset.

Ruokakaupalle on 700 neliön tila keskikerroksessa. Kauppakeskuksessa toimivat myös majoitusvuokraus, Saariselän keskusvuokraamo, pyörävuokraamo, Alko sekä postin ja matkahuollon palvelut. Yläkertaan avautuu kesän alussa myös ei-syötävien tavaroiden kauppa.

Kauppiaan mukaan ravintolaa ei saatu mahtumaan väliaikaistiloihin, mutta siellä toimii kuitenkin leipomo ja keittiö, josta myydään pitsoja ja ruokaa mukaan.

Kuukkeli voi toimia väliaikaistiloissa vuoden 2023 syyskuun loppuun saakka.

Ylävaaran mukaan uuden kauppakiinteistön suunnittelu on nyt käynnistetty. Uusi kauppakeskus rakennetaan samalle tontille kuin entinenkin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuntuu kuitenkin Saariselällä saakka. Rakennustarvikkeiden hinnat ovat nousseet, ja yleinen epävarmuus voi näkyä kansainvälisessä matkailussa.

”Matkailija ei lähde epävarmuuteen. Se on tällä hetkellä iso riski. Olemme 30 kilometrin päässä Venäjän rajasta ja kun asiaa katsotaan eri puolilta maailmaa, reaktio voi olla, että tämähän on rajassa kiinni”, Ylävaara pohtii.

”Natoon liittyminen varmaan vähentää pelkoa, mutta alkuvaiheessa voi olla monenlaista hässäkkää, joka nousee uutisiin ja vaikuttaa tulohalukkuuteen.”

Nyt kun väliaikaiskauppa on saatu pyörimään, kauppias aikoo pitää parin viikon loman ja huilata.

”Se tulipalo on asia, johon ei voi itse vaikuttaa ja se on hyväksyttävä tapahtuneena. Nyt voi tietenkin harkita asioita puhtaalta pöydältä. Tämä on nollatilanne ja sen mukaan täytyy myös toimia”, kauppias sanoo.

”Kesää odotamme tietysti kovasti. Että siitä tulisi ainakin viime vuoden veroinen. Suurta nousua ei ehkä nyt tule, koska ihmiset lähtevät ulkomaillekin. Jos viime vuoteen päästään, niin se on hyvä.”