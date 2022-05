Venäjän-mielinen Rufi-yhdistys jätti sivustonsa uusintarekisteröinnin tekemättä vuosi sitten. Pari viikkoa sitten yhdistyksen aiemmin käyttämille verkkosivuille alkoi ilmestyä Venäjää vastustavaa sisältöä.

Perjantaina otettu kuvakaappaus venäläismielisen Rufi-yhdistyksen aiemmin hallinnoimista verkkosivuista. Sivuilla on Venäjän-vastaisia kuvia ja videoita sekä linkkejä verkkosivustoille, joiden kautta voi lahjoittaa rahaa ja tavaroita Ukrainaan.

”Putin, haista vittu”, tervehtii teksti suomalais-venäläisen Rufi-yhdistyksen aiemmin omistamille verkkosivuille eksynyttä netinkäyttäjää.

Suomalais-venäläinen yhdistys Rufi on viime päivinä ollut julkisuudessa, sillä yhdistys suunnittelee Helsinkiin äitienpäiväksi Venäjän-mielistä autokulkuetta. Yhdistyksen taustalla on Venäjän nykyjohdon uskollisia tukijoita.

Aiemmin yhdistyksen verkkosivuilla kerrottiin, että yhdistyksen tarkoitus on luoda ”myötämielinen linjaus, lämmin, toverillinen lähestyminen Venäjää kohti”.

Yhdistys jätti kuitenkin vuosi sitten sivustonsa uusintarekisteröinnin tekemättä.

Toimitus tavoitti perjantaina suomalaismiehen, joka osti verkkotunnuksen itselleen huhtikuun lopussa.

”Osin pienellä vitsillä ostin”, kertoo suomalaismies puhelimitse.

Hän haluaa pysytellä anonyyminä, sillä hän pelkää, että esiintymällä haastattelussa omalla nimellään hän joutuisi venäläisten tai Venäjän-mielisten nettimaalittamisen kohteeksi.

Miehen henkilöllisyys on toimituksen tiedossa. Toimitus on varmistanut viranomaislähteistä, että rufi.fi-verkkotunnus eli domain on rekisteröity miehen käyttöön.

Mies kertoo seuranneensa Ukrainan sotaa verkon keskustelufoorumilla, jossa Rufi-yhdistyksen suunnittelema autokulkue Helsinkiin nousi puheenaiheeksi pari viikkoa sitten.

”Joku siellä mainitsi, että yhdistyksen vanha domain on vapaana. Ajattelin, että siitähän saa käyttöön hyvän domainin, ja uhrasin ostokseen yhdeksän euroa.”

Verkkotunnus rekisteröitiin miehen käyttöön 21. huhtikuuta.

Rufi-yhdistyksen nettisivuilla kerrottiin aiemmin muun muassa yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta. Kuva on ruutukaappaus sivuston joitakin vuosia vanhasta versiosta.

Mies kertoo rakentaneensa sivuston tyhjästä. Hän kirjoitti etusivulle haistatteluviestin presidentti Vladimir Putinille ja loi sivustolle taustavärin Ukrainan lipun muodossa. Viestiä tehostamaan hän kirjoitti ukrainankielisen tekstin Slava Ukraini (kunnia Ukrainalle) sekä venäjänkielisen Пу́тин - хуйло́ (Putin on mulkku).

Hän lisäsi myös Venäjälle naureskelevia kuvia ja videoita sekä linkkejä verkkosivustoille, joiden kautta voi lahjoittaa rahaa ja tavaroita Ukrainaan.

”Olen sopivasti kaikenlaisia hauskoja meemejä lisäillyt sinne aina silloin tällöin. Tietysti ei haittaakaan, jos sivustolle eksyy muutama ihminen ja sattuu vahingossa klikkailemaan lahjoituslinkkejä”, mies sanoo.

Mies kertoo tukeneensa Ukrainaa aiemmin tänä keväänä melko perinteisin tavoin, kuten rahaa lahjoittamalla.

Mies kertoo, että liikenne verkkosivuilla on kasvanut huomattavasti sen jälkeen, kun Iltalehti kertoi viime viikolla Venäjän-mielisen yhdistyksen aiemmin hallinnoiman sivuston sisällön muuttuneen Venäjää vastustavaksi. Hänen mukaansa sivustolla on ollut parhaimmillaan 10 000 kävijää päivässä.

Mies kertoo sekä työnsä että harrastustensa pyörivän verkkosivustojen ja palvelinten ympärillä. Hän ei ole kuitenkaan aiemmin ostanut vanhentunutta verkkotunnusta käyttöönsä aktivismi- tai pilailutarkoituksissa.

”Tämähän on hyvin yleistä toimintaa, että vanhentuneita verkkotunnuksia varataan. Useimmiten sivuille ilmestyy jonkin sorttisia kasinomainoksia tai vastaavaa.”

Verkkotunnus on miehen hallussa ensi vuoden toukokuuhun saakka.

”Sen verran suunnittelin, että sivusto pysyy pystyssä niin kauan kun Ukrainassa soditaan”, hän sanoo.