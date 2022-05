Särkänniemen kausi käynnistyy Tampereella tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin. Huvipuiston kesään on tulossa myös muita uudistuksia, kun esimerkiksi aukioloaikoja pidennetään ja kävijämäärää rajoitetaan.

Tampereen Särkänniemi rajoittaa kesällä päivittäistä kävijämääräänsä. Huvipuisto ottaa tänä kesänä sisälle noin 10 000 kävijää kerralla.

Ennen koronaa huvipuistoon on ahtautunut ruuhkaisimpana aikana jopa 18 500 asiakasta kerrallaan. ”Olin silloin itsekin töissä. Kenelläkään ei ollut kivaa”, sanoo Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Seppälä arvioi, että asiakasmäärän maksimi tulee kesän aikana täyteen noin kymmenenä päivänä. Sisäänpääsynsä varmistamiseksi asiakkaiden tulee varata paikka puistosta etukäteen.

”Liiketaloudellisesti olisi järkevää ottaa niin paljon väkeä kuin tulee, mutta rajaamme kapasiteettia niin, että ei tulisi ylisuuria jonoja. Pitkässä juoksussa asiakas­kokemuksen parantuminen on myös parempi taloudellisesti.”

Seppälä uskoo, että tulevasta kaudesta tulee taloudellisesti hyvä. ”Suomalaiset pääsevät tänä kesänä hyvällä omallatunnolla matkailemaan. Iso osa ihmisistä ei ole päässyt käymään meillä kahteen vuoteen.”

Poikkeuksellisen aikaisin

Särkänniemen kausi käynnistyi jo 30. huhtikuuta. Lauantaista 7. toukokuuta lähtien puisto on auki päivittäin elokuun loppuun saakka.

Seppälän mukaan kauden avaus oli nyt poikkeuksellisen aikaisin, koska huvipuisto haluaa palvella mahdollisimman montaa luokkaretkeläistä. Toukokuun puolivälistä alkaen Tampereella pelataan myös jääkiekon MM-kisoja. Viime kesänä huvipuisto avasi 22. toukokuuta.

Vaikka korona-aikana luokkaretket jäivät vähiin, tänä keväänä ei silti ole odotettavissa koululaisten ennätysmäistä ryntäystä huvipuistoon. Särkänniemi on varautunut opettajien lakkoon ja luokkaretkien perumisiin, jos lakko venyy.

Ranneke kallistuu

Uusia laitteita ei tällä kaudella Särkänniemessä nähdä. Perheen pienemmille tarkoitettu vesileikkialue aukeaa arviolta ennen juhannusta.

Tänä kesänä Särkänniemi on auki entistä pidempään. Juhannuksesta heinäkuun loppuun puisto on avoinna kello 10–21. Särkänniemi hakee Tampereen kaupungilta lupaa olla 3–5 kertaa kesässä avoinna puoleenyöhön.

Särkänniemen yhden päivän päivärannekkeen hinta on portilta ostettaessa 49 euroa, mikä on kaksi euroa viime vuotta enemmän. Huvipuisto- eli huvilaiterannekkeen hinta on 43 euroa. Helsingin Linnanmäellä samantyyppinen ranneke maksaa 45 euroa, Kauhavan Powerpark-huvipuistossa 42 euroa ja Kouvolan Tykkimäessä 39 euroa.

Ei työvoimapulaa

Matkailu- ja ravintola-alan on uutisoitu kärsivän koronan jäljiltä työvoimapulasta. Miikka Seppälän mukaan ongelma ei näkynyt tänä kesänä Särkänniemeen hakeneiden kesätyöntekijöiden määrässä. Puisto sai noin 1 900 kesätyöhakemusta, joista noin puolet tuli yli 18-vuotiailta.

”Määrä oli todella iso. Meillä ei ole tällä hetkellä työvoimapulaa, mutta jatkossa rekryäminen tulee haastavammaksi.” Seppälän mukaan syynä tähän ovat esimerkiksi pienenevät ikäluokat.