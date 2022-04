Papukaijat eteenpäin siirtänyttä henkilöä saatetaan epäillä myös luonnonsuojelurikoksesta. Poliisi etsii lintuja.

Sisä-Suomen poliisi tiedotti perjantaina tutkivansa erikoista papukaijakavallusta.

Papukaijat Kiukku ja Kaiku ovat kadonneet. Poliisi epäilee, että ne on kavallettu omistajaltaan.

Poliisin mukaan omistaja oli myymässä papukaijat, ja hän luovutti ne koeajaksi henkilölle Petäjäveden Ylä-Kiuntaudella Keski-Suomessa.

Koeajalla kaikki ei kuitenkaan mennyt hyvin, joten papukaijojen oikea omistaja halusi, että linnut palautetaan hänelle. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Omistaja ilmoitti asiasta poliisille pari viikkoa sitten.

Poliisi yritti keskustella linnut ottaneen henkilön kanssa lintujen palauttamiseksi, mutta tuloksetta. Sen jälkeen linnut hävisivät. Poliisi suoritti kotietsinnän papukaijojen löytämiseksi, mutta linnut oli jo ehditty luovuttaa seuraavalle henkilölle.

Papukaijat eteenpäin luovuttanut henkilö ei ole suostunut kertomaan niiden olinpaikkaa. Häntä epäillään nyt kavalluksesta.

Jos ilmenee, että henkilö on kaupannut linnut eteenpäin, häntä voidaan epäillä myös luonnonsuojelurikoksesta.

Toinen linnuista on mustalakkiaratti ja toinen on valkovatsa-aratti. Ne on rengastettu. Molemmat ovat uhanalaisia lajeja, jotka kuuluvat uhanalaisten lajien kauppaa koskevan Cites-sopimuksen piiriin.

Poliisi toivoo nyt vinkkejä papukaijoista. Tähän mennessä saatujen vinkkien perusteella papukaijat on saatettu nimetä uudestaan. Kiukkua ja Kaikua saatetaan nykyään kutsua Suleviksi ja Kaarinaksi.

”Jos jollekin on parin viikon aikana yllättäen ilmestynyt kaksi papukaijaa. Olemme tällaisista tiedoista kiinnostuneita. Ne voivat olla ihan missä päin Suomea tahansa”, sanoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Kari Aaltio.

”Renkaista pystymme tunnistamaan varmuudella, ovatko linnut nämä. Ja jos linnuilla ei ole renkaita enää nilkoissa, sitten ne ainakin ovat laittomia.”

Vihjeet Kiukun ja Kaiun olinpaikasta voi lähettää osoitteeseen: vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.