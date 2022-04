Viimeksi Paperiliitto ei ollut tyytyväinen sovintoesityksiin, koska niiden piirissä oli vain puolet UPM:n paperiliittolaisista työntekijöistä.

Helsinki

UPM:n ja Paperiliiton työriidan osapuolilta odotetaan tänään vastauksia sovintoesityksiin. Sovittelija Leo Suomaa antoi torstaina sovintoehdotuksen koko työriidan ratkaisemiseksi.

Lue lisää: UPM:n ja Paperiliiton työriitaan sovintoesitys – vastaus annetaan huomenna

Sovittelija on pyytänyt osapuolia vastaamaan sovintoesityksiin tänään kello 16 mennessä. Esitykset on hyväksyttävä tai hylättävä yhtenä kokonaisuutena.

Suomaan viimeksi antamat sovitteluesitykset kattoivat neljä viidestä UPM:n liiketoiminta-alueesta, joilla neuvotteluja käydään. Paperiliitto hylkäsi nämä esitykset kiirastorstaina. Esitykset kattoivat vasta puolet UPM:n paperiliittolaisista työntekijöistä, joten liiton hallitus katsoi, ettei kattavuus riittänyt.

Taustalla muutos sopimisessa

Paperiliiton lakko UPM:n tehtailla on jatkunut tammikuun alusta. Tällä hetkellä Paperiliiton hallitus on päättänyt pidentää lakkoa kahdella viikolla eli 14. toukokuuta asti, ellei sopimukseen päästä tätä ennen.

UPM haluaisi muuttaa sopimukset liiketoimintakohtaisiksi. Paperiliitto on tavoitellut samantapaista yrityskohtaista sopimusta kuin sillä on Stora Ensossa ja Metsä Groupissa, mutta se on kuitenkin taipunut neuvottelemaan liiketoiminta-alueittain.

Metsäteollisuus ei enää neuvottele valtakunnallisesta työehtosopimuksesta Paperiliiton kanssa, minkä vuoksi sopimuksista neuvotellaan yrityskohtaisesti.