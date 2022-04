Katujengijutussa jatkui Kaivohuoneelle väitetysti suunnitellun iskun käsittely – syyttäjän mukaan tila-auto oli ”hyökkäysvaunu”, syytetyt kiistävät iskusuunnitelmat

Helsinkiläisjengin johtohahmoina pidetyille kahdelle miehelle vaaditaan seitsemän ja kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksia.

Helsinki

Espoolaisen ja helsinkiläisen katujengin välistä väkivaltaista kostokierrettä puitiin taas torstaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Oikeudessa jatkui ravintola Kaivohuoneelle Helsinkiin väitetysti suunnitellun iskun käsittely. Helsinkiläisjengi aikoi syyttäjän mukaan tunkeutua tapahtumaan ravintolassa kostaakseen espoolaisjengin aiempia tekoja.

Jengin suunnitelmissa oli syyttäjän mukaan tunkeutua ravintolaan mukanaan teräaseita ja ainakin yksi ampuma-ase.

Erimielisyyttä on siitä, mitä osa syytetyistä teki tila-autossa, josta poliisi otti heidät kiinni Kaivohuoneen lähellä. Syyttäjän mukaan yksi syytetyistä vuokrasi tekaistulla henkilöllisyydellä Cadillac-merkkisen tila-auton juuri ennen suunniteltua tapahtumaa. Tilaisuus peruttiin poliisin saatua vihiä iskusuunnitelmasta.

Istunnossa torstaina kuullut syytetyt sanoivat, että heidän tarkoituksenaan oli vain ottaa näyttävän auton kanssa kuvia ja jatkaa sitten illanviettoa.

”Emme olleet menossa Kaivohuoneelle, mutta olimme menossa siihen lähettyville kuvaamaan videota ja ottamaan kuvia Instagramia varten. Auto oli niin hieno”, kertoi yksi syytetyistä poliisin esitutkinnassa.

Syyttäjä Perttu Könönen on kuvaillut tila-autoa ”hyökkäysvaunuksi”, jolla osan syytetyistä oli hänen mukaansa tarkoitus ajaa Kaivohuoneelle toteuttamaan kostoiskuaan.

Syyttäjä: Jengit järjestäytyneitä rikollisryhmiä

Syyttäjä on toistuvasti rinnastanut kyseessä olevat katujengit järjestäytyneisiin rikollisryhmiin.

Isossa roolissa on syyttäjän mukaan lisäksi gangsta rap -musiikki, jota myös yksi jengin johtohahmona pidetty mies on tehnyt. Jengit ovat syyttäjän mukaan esimerkiksi nokitelleet toisilleen kappaleiden sanoituksilla. Myös artisti, jonka oli tarkoitus esiintyä Kaivohuoneella, on käsitellyt jengien välistä väkivaltaa musiikissaan.

Syytetyt ovat käräjäistunnoissa toistuvasti kiistäneet, että kappaleissa olisi kyse muusta kuin musiikista. He ovat kiistäneet myös jengiin kuulumisen.

Syyttäjän mukaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa näkyvä numerosarja ”47” on jengitunnus. Syytetyt ovat kuvailleet sitä muun muassa vaatemerkiksi ja postinumeroalueeksi.

Helsinkiläisjengin johtohahmoina pidetyille kahdelle miehelle syyttäjä vaatii seitsemän ja kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksia. Toinen heistä on sosiaalisessa mediassa aktiivinen räppäri Milan Jaff, 22. Esimerkiksi Youtubessa hänen videoitaan on katsottu yli 1,7 miljoonaa kertaa. STT kertoo syytetyn nimen jo tässä vaiheessa, koska hän on tunnettu julkisuudessa.

Iskusuunnitelmasta Kaivohuoneelle syytetään yhdeksää nuorta miestä. Kokonaisuudessaan jutussa on syytettyjä ja syytekohtia pitkälti yli toistakymmentä.

Jutun käsittelyn piti loppua jo huhtikuun alussa. Käsittely jatkuu vielä, sillä yhtä syytetyistä ei päästy torstaina kuulemaan. Häntä kuullaan myöhemmin.