Ohisalon mukaan puolueen olemassa oleva kanta mahdollistaisi Nato-jäsenyyden hakemisen.

Helsinki

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoo kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Ohisalo sanoo MTV:n uutisten haastattelussa muuttaneensa kantaansa siksi, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut suomalaisen ja eurooppalaisen turvallisuusympäristön.

Ohisalo on aiemmin pitänyt ensisijaisena pohjoismaista ja EU:n puolustusyhteistyötä.

Ohisalo sanoo MTV:lle, että Nato-jäsenyys olisi Suomen turvallisuuspolitiikan kannalta järkevä ratkaisu ja se vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

”Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on osoitus siitä, että Venäjä ei piittaa kansainvälisistä sitoumuksista. Meillä on tällainen naapuri, jonka kanssa meidän on jatkossakin elettävä ja itse koen, että Suomen turvallisuuspoliittista tilannetta todella vahvistaisi se, että meillä olisi Naton selkänoja takanamme”, Ohisalo sanoo MTV:lle.

Ohisalon mukaan puolueen olemassa oleva kanta mahdollistaisi Nato-jäsenyyden hakemisen. Vihreiden puoluehallitus käsittelee Nato-kantaa perjantaina, ja puoluevaltuuskunta käy laajemman ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun viikonloppuna.

Ohisalo palaa vanhempainvapaalta ympäristö- ja ilmastoministeriksi touko–kesäkuun taitteessa.

Puheenjohtajan tehtävässä Ohisaloa on sijaistanut Iiris Suomela.