Lounais-Suomen poliisilla on riittänyt töitä jo pääsiäisliikenteessä. ”Tapahtumien määrä on murheellinen”, poliisi kommentoi tiedotteessa.

Lounais-Suomen poliisi on valvonut pääsiäisliikennettä. Tienkäyttäjiä on valvottu tutkakalustolla ja alkometreillä. Rattijuopumusten ja törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä on ollut murheellinen, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan.

Kiirastorstain ja pääsiäissunnuntain välisenä aikana Lounais-Suomen poliisin partiot ovat käsitelleet 80 liikenneturvallisuuden vaarantamista, 18 törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, 12 rattijuopumusta, 14 törkeää rattijuopumusta Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Kevättä kohti kuivunut tieverkko on saanut jotkut kuljettajat myös kokeilemaan autojensa suorituskykyä. Joistakin autoista sitä on löytynytkin. Viime yönä Turun ohitustiellä mitattiin kahdelle keskenään kilpailleelle kuljettajalle 240 km/h nopeudet 80km/h rajoitusalueella. Poliisi ajoi molemmat kiinni.

Noin 50 pääsiäiskuljettajaa on menettänyt Lounais-Suomen alueella ajo-oikeutensa pyhien aikana, heistä peräti kaksitoista pelkästään yhden illan aikana.

Huolestuttavana seikkana kokonaisuudessa näkyy törkeiden tekomuotojen suuri osuus. Mitatuista ylinopeuksista noin viidennes on ollut huomattavia, tuottaen vakavaa vaaraa tienkäyttäjille. Rattijuopumuksista yli puolet on ollut törkeitä, kertoen kuljettajan vahvasta päihtymyksestä.

Valvonta jatkuu, ja sitä suunnataan sinne missä sen tarvetta havaitaan. Pääsiäisen vietto jatkuu vielä, ja paluuliikenne käynnistyy tänään ja huomenna.

Lounais-Suomen poliisi lupaa, että tienkäyttäjille tarjotaan lopun pääsiäisen aikana hyvät mahdollisuudet päästä poliisin asiakkaaksi.

”Asiakkuudelta, kuten mahdollisilta ikävämmiltä tai peruuttamattomiltakin seurauksilta voi tosin välttyä aika helposti. Kun vain malttaa palata pääsiäisen vietosta järkevästi ja selvin päin”, poliisilaitos muistuttaa tiedotteessa.