Perhe- ja peruspalveluministerillä ei ole varmaa tietoa siitä, että hoitajalakko olisi aiheuttanut sairaaloissa ihmishenkien menetyksiä.

Helsinki

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) antaa lakiesityksen potilasturvallisuuslaista, jos tilanne hoitajien työtaistelussa näyttää ensi viikon alussa samalta kuin nyt.

Lindén sanoi toivovansa, että työtaistelun osapuolet pääsisivät sopimukseen ennen ensi viikon keskiviikkoa, jolloin hoitajalakossa käynnistyy toinen vaihe.

”Pidän välttämättömänä antaa tämän lakiesityksen, jos tämä tilanne vielä silloin ensi viikon alussa näyttää samalta kuin tällä hetkellä”, Lindén sanoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Toteutuessaan potilasturvallisuuslaki antaisi aluehallintovirastoille valtuudet määrätä hoitajia töihin sakon uhalla potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Hoitajajärjestöt ovat vastustaneet lakia kiivaasti, sillä niiden mukaan se rajaa työntekijöiden lakko-oikeutta. Järjestöt ovat nimittäneet lakia ”pakkotyölaiksi”.

Lakon laajeneminen siirtyi

Lindén kertoi aiemmin tiistaina Twitterissä, että hän ei vie potilasturvallisuuslakia valtioneuvoston käsittelyyn keskiviikkona, koska hoitoalan työtaistelu ei laajene aiempien suunnitelmien mukaisesti perjantaina.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ilmoittivat maanantaina, että hoitajalakon toinen aalto siirtyy alkamaan perjantain sijasta ensi viikon keskiviikkona.

Hoitajajärjestöt siirsivät lakon alkamista muutamalla päivällä eteenpäin, jotta sovittelulautakunnalle jäisi riittävästi aikaa työriidan sovitteluun.

Lakon toinen vaihe koskee 13:a sairaanhoitopiiriä, ja sen piirissä on noin 35 000 hoitajaa.

Kuluvan kuun alussa alkanut lakon ensimmäinen vaihe on koskenut kuutta sairaanhoitopiiriä, ja sen piirissä on ollut noin 25 000 Tehyn ja Superin hoitajaa. Tämän lakon on määrä päättyä perjantaiaamuna.

”Voimakas tuki virkatehtäväni hoidossa”

Lindén ei lähtenyt tiedotustilaisuudessa arvioimaan, miten pääministeri Sanna Marin (sd) ja muut Sdp:n ministerit olisivat suhtautuneet potilasturvallisuuslakiin, jos Lindén olisi päättänyt esittää sitä valtioneuvoston yleisistunnossa keskiviikkona. Monet puolueen edustajista ovat suhtautuneet lakiin kriittisesti ja myös Marin on ilmaissut vastenmielisyytensä lain säätämistä kohtaan.

”Olen itse kokenut, että minulla virkatehtäväni hoidossa on ihan voimakas tuki. Kaikki ymmärtävät, että sen ministerin, joka nyt hoitaa tätä tehtävää, täytyy toimia sillä tavalla kuin minä tässä toimin”, Lindén sanoi.

Lindénin sanoi tiedotustilaisuudessa myös, ettei hänellä ole varmaa tietoa siitä, että hoitajalakon seurauksena olisi menetetty ihmishenkiä sairaaloissa. Hänen mukaansa asiasta on liikkunut huhuja, mutta hän painotti, että sen määrittäminen, johtuuko jonkun potilaan kuolema nimenomaan hoitajalakon aiheuttamasta viiveestä, on hyvin vaikeaa.