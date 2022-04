Ukrainan presidentti Zelenskyi eduskunnalle: Olette nähneet Venäjän hyökkäyksen maahanne, uhka on yhä olemassa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi 24. helmikuuta. Sen jälkeen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on puhunut useille parlamenteille ympäri maailman. Perjantaina vuorossa oli Suomi.

”Tämä on teurastusta”, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kuvailee Venäjän hyökkäystä Mariupolin, Kramatorskin ja Harkovan kaltaisiin ukrainalaiskaupunkeihin. Zelenskyi puhu perjantaina videoyhteydellä Kiovasta Suomen eduskunnalle.

Zelenskyi aloitti puheensa kertomalla Ukrainan Kramatorskin rautatieasemalla perjantaina tapahtuneista Venäjän ohjusiskuista. Zelenskyin mukaan iskuissa on kuollut yli 30 ihmistä ja loukkaantunut yli 300 ihmistä. ”Asema oli täynnä ihmisiä, jotka odottivat evakuointia turvaan”, Zelenskyi kertoi ja ehdotti hiljaista hetkeä, jonka eduskunta piti uhrien kunnialle.

Venäjä tekee saman kaikille kaupungeille, minkä kimppuun se hyökkää, sanoo Zelenskyi: ”Teidän historiassanne olette nähneet Venäjän hyökkäyksen omaan maahanne. Uhka on edelleen olemassa."

Zelenskyi: Kyse yhteisestä vapaudesta

Puheessaan Zelenskyi kiitti Suomea päätöksestä lähettää Ukrainaan aseellista apua. Päätös oli Suomelta historiallinen. Zelenskyi kuvailee Suomen kuuluvan sodanvastaisen koalition ”moraalisiin johtajiin”.

Zelenskyi kuitenkin vaati EU:lta ja kahdenvälisiltä suhteilta vieläkin tiukempia otteita. Zelenskyi esitti turhautumisensa siitä, että ukrainalaisia neuvotaan odottamaan aseellista apua, vaikka jo miljoonia ihmisiä on joutunut pakenemaan maasta.

”Tässä on kyseessä meidän yhteinen vapautemme”, Zelenskyi totesi. Presidentti pyysi eduskuntaa painostamaan yrityksiä, jotka vielä tukevat Venäjän sotakoneistoa. Zelenskyi vaati nopeita päätöksiä energiapakotteista.

”Kiitos suomalaisille, Slava Ukraini, kunnia Ukrainalle”, Zelenskyi päätti puheensa.

Puheen jälkeen kuultiin puheenjohtajan Matti Vanhasen (kesk.) lyhyt puheenvuoro. Vanhanen kiitti presidenttiä vahvasta viestistä ja totesi, että koko Suomella on vastuu Ukrainan tukemisesta.

Järjestelyt hoituivat nopeasti

Tilaisuus oli historiallinen. Vastaavaa ei ole eduskunnassa järjestetty koskaan aiemmin, kertoo eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi.

Zelenskyi puhe näytetään eduskunnan kahdelta tulostaululta, joilla normaalisti esitetään äänestysten tulokset. Kuloveden mukaan niitä ei ole koskaan aiemmin käytetty suorien lähetysten esittämiseen.

Aloite Zelenskyin esiintymiseen tuli Ukrainasta, mutta siellä tiedettiin Suomen olevan kiinnostunut sen järjestämisestä, Kulovesi kertoo. Järjestelyt hoituivat nopealla aikataululla, noin viikossa.

Zelenskyi on Ukrainan sodan aikana pitänyt videoyhteydellä useita puheita länsimaiden parlamenteille. Hän on vedonnut muun muassa avun antamiseksi Ukrainalle. Zelenskyi on kiittänyt maita saamastaan tuesta, mutta samalla toivonut entistä kovempia toimia Venäjää kohtaan.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan kuusi viikkoa sitten, 24. helmikuuta.