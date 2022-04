Kinder-munia vedetään myynnistä Suomessa palmusunnuntain alla – Lapsia on sairastunut suklaasta tarttuneeseen salmonellaan useissa Euroopan maissa

Takaisinveto tehdään salmonellaepäilyn takia.

Kinder-suklaamunia vedetään myynnistä salmonellaepäilyn takia. Ruokavirasto tiedotti asiasta torstaina.

Kinder-tuotteita valmistavan Ferrero Scandinavia AB:n mukaan takaisinveto tehdään varotoimenpiteenä, koska joissain maissa on noussut esiin epäily näiden tuotteiden ja salmonellatartuntojen välillä. Yritys kertoo myös, että yhdessäkään markkinoilla olevassa Kinder-tuotteessa ei ole havaittu salmonellaa, eikä yritys ole saanut asiasta kuluttajapalautetta.

Kinder-tuotteiden veto myynnistä tapahtuu juuri palmusunnuntain alla, kun suklaamunia hankitaan virpojia varten. Ruokaviraston ylitarkastajan Mika Varjosen mukaan tilanne herättää jonkin verran huolta.

”Asia on kokonaisuutena huolestuttava, kun lapset syövät suklaamunia ja siihen on yhdistetty salmonellariski. Itse tuotteista ei ole kuitenkaan meidän tietojemme mukaan todettu salmonellaa”, sanoo Varjonen.

Varjonen korostaa, että takaisinveto on hyvä tehdä, koska viitteitä salmonellariskiin on löydetty.

Takaisinveto koskee seuraavia Kinder-tuotteita: Kinder Surprise 20g, Kinder Surprise 20g Pinkki ja Kinder Surprise 20g x 3-pack, joiden parasta ennen -päiväys on välillä 11.7.2022 – 7.10.2022, Kinder minimunat, joiden parasta ennen -päiväys on 21.8.2022 sekä Kinder Schoko-Bons, jonka parasta ennen -päiväys on välillä 25.5.2022 – 19.8.2022.

Useissa Euroopan maassa on havaittu salmonellatapauksia, jotka ovat ilmaantuneet suklaan syömisen jälkeen, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) kertoi keskiviikkona.

Keskus kertoi tutkivansa yhdessä Euroopan ruokaviraston (EFSA) kanssa 134:ää todennäköistä salmonellatapausta. Keskuksen mukaan tapaukset ovat koskeneet enimmäkseen alle 10-vuotiaita lapsia.

Myöhemmin virasto sanoi, että tapauksiin liittyy Kinder-munia, mutta ei selventänyt, onko kyse vain ja ainoastaan kyseisistä tuotteista.

Eniten tapauksia on todettu Britanniassa, jossa vahvistettuja sairastapauksia on havaittu vuorokauden sisällä 63 kappaletta. Tapauksia on havaittu myös Ranskassa, Irlannissa, Belgiassa, Saksassa, Luxemburgissa, Hollannissa, Ruotsissa ja Norjassa.

Suomessa ei ole tällä hetkellä tietoa, että kukaan olisi sairastunut salmonellaan Kinder-tuotteista.

Varjonen arvioi, että Ferrerolla on yrityksenä jokin peruste sille, että takaisinveto koskee vain tietyillä päiväyksillä varustettuja tuotteita.

”Onko tehtaalla tehty erityisen suuri desinfiointi ensimmäisten epäilyjen jälkeen, joten sen jälkeen tehdyt tuotteet eivät enää voi olla salmonellaepäilyn kohteena”, Varjonen arvioi.

Makeisiin kohdistuvat salmonellaepäilyt ovat Varjosen mukaan erittäin harvinaisia. Suomessa salmonellan takia tehdyt tuotteiden takaisinvedot koskevat yleensä tuontilihaa.

”Salmonellaan liitetään huono hygienia. Sitä on vaikea saada tuotantolaitoksessa puhdistettua, koska se voi piiloutua aika hyvin. Vaatii huolelliset ja tarkat puhdistustoimenpiteet, jotta sen saa kuriin. Teollisuudessa on tällaiset menetelmät yleensä käytössä”, Varjonen sanoo.

Salmonellabakteeri aiheuttaa yleisinfektion joka voi aiheuttaa monenlaisia oireita: kuumetta, ripulia, oksentelua ja päänsärkyä.

Ferrero kertoo tekevänsä vähittäiskaupan toimijoiden kanssa yhteistyötä varmistaakseen, että tuotteet poistetaan myynnistä. Yritys ei suosittele jo ostettuja tuotteita syötäväksi. Tuotteet pyydetään säilyttämään ja olemaan yhteydessä asiakaspalveluun.