Puolustusvoimien henkilöstömäärän lisäys ja materiaalihankinnat alkavat heti – Kaikkonen: ”Paluuta entiseen ei ole näköpiirissä”

Hallitus hyväksyi tehdyt ehdotukset maanpuolustuksen lisämenoista sellaisenaan kehysriihessä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen ja Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen kertoivat keskiviikkona rahojen käytöstä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoo käyneensä tarkkaan läpi Puolustusvoimille ehdotettujen lisämäärärahojen perustelut ja vakuuttaa, että perusteet ovat pitävät. Kaikkonen kuvaa kokonaisuutta siten, että Suomi laittaa varastot kuntoon ja pitää puolustuksensa kunnossa.

Kaikkonen ja puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen kertoivat keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että puolustusvoimien henkilöstömäärän lisäys ja puolustusmateriaalihankinnat aloitetaan heti.

Kaikkosen mukaan Suomen puolustus on ollut ennestään hyvässä kunnossa, mutta Ukrainan sodan myötä kaikki entinen on haastettu. Ukrainan sota on hänen mukaansa osoittanut, että puolustustarvikkeiden, ammusvarastojen ja maanpuolustustahdon on oltava kunnossa.

”Muutos on pitkäaikainen, eikä paluuta entiseen ole näköpiirissä”, Kaikkonen sanoi keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Kaikkosen mukaan lisäpanostusten tavoitteena on varmistaa, ettei sota tule koskaan Suomen rajoille.

”Panostamalla puolustukseen nostamme kynnystä sille, että joutuisimme sotilaalliseen konfliktiin.”

Hallitus hyväksyi tiistain kehysriihessään puolustusministeriön ja Puolustusvoimien tekemän ehdotuksen lisämäärärahoista sellaisenaan.

Puolustusmäärärahoihin kohdennetaan lisärahoitusta yhteensä noin 2,2 miljardia euroa vuosien 2023–2026 aikana. Ensi vuonna Puolustusvoimien määrärahoja lisätään vajaalla 800 miljoonalla eurolla ja vuosina 2024–2026 noin 408–536 miljoonalla eurolla vuodessa.

Lisäksi jo kevään toisessa lisätalousarviossa puolustuksen määrärahoja kasvatetaan tänä vuonna noin 700 miljoonalla eurolla.

Yhä useampi saa kutsun kertaamaan, lisää aseita panssarin- ja ilmatorjuntaan

Puolustusministeriö tiedotti tiistaina, että puolustuskyvyn vahvistaminen tarkoittaa muun muassa käytössä olevan materiaalin käyttövarmuuden parantamista, materiaalin ja ampumatarvikkeiden hankintoja sekä kertausharjoitusten ja henkilöstön lisäämistä.

Kivinen sanoi keskiviikkona, että merkittävä osa rahoista käytetään ampumatarvikkeiden ja ohjusten ostamiseen. Kaikkosen mukaan enimmäkseen hankitaan tarvikkeita, joita Suomella on jo ennestään. Uudishankinnat ovat vain pieni osa.

Toimintamenojen lisäyksen osalta Puolustusvoimien henkilöstömäärää lisätään puolustusselonteossa sovitun mukaisesti lähivuosina 500 henkilötyövuodella. Henkilöstölisäykset aloitetaan jo tänä vuonna. Sopimussotilaiden määrää lisätään noin 180−230 henkilötyövuodella nykyisestä noin 350 henkilötyövuodesta.

Kertausharjoituksiin vuosittain kutsuttavien reserviläisten määrä puolestaan kasvaa 10 000:lla nykyisestä 19 300 reserviläisestä, puolustusministeriö kertoi.

Puolustusmateriaalihankintoihin lähivuosina osoitettava lisäraha nousee tämän kevään lisätalousarvio mukaan lukien noin kahteen miljardiin euroon.

Tällä rahalla hankitaan puolustusministeriön mukaan muun muassa panssarintorjunta- ja ilmatorjunta-aseistusta, yksittäisen taistelijan varusteita, tykistön ammuksia, kenttähuoltomateriaalia sekä meri- ja ilmapuolustuksen ohjuksia.