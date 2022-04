Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Ydinvoima

Säteily­turva­keskus jatkaa Fenno­voiman turvallisuus­arviointia – Professori: On todellinen riski siitä, että Fenno­voiman saamaa tietoa on päätynyt Venäjälle

Stukin työntekijöiden keskuudessa on oltu huolissaan siitä, mitä ydinturvallisuustietoa Venäjälle on hankkeen aikana päätynyt. Virkamiesten henkilötietoja on kerätty Venäjän-vierailujen yhteydessä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Rakennustyöt ovat yhä käynnissä Fennovoiman tontilla Pyhäjoen Hanhikivenniemessä.