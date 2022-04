Sairaalat olivat kovan paikan edessä heti ensimmäisenä hoitajien lakkopäivänä

”Toiminta on vakavasti halvaantunut. Sairaalan 50 leikkaussalista vain neljä on käytössä. Se hädin tuskin riittää meidän päivystykselliseen toimintaan.”

Hoitajalakon vaikutukset näkyivät sairaaloissa jo heti ensimmäisenä lakkopäivänä perjantaina. STT kysyi tilanteesta lakon piirissä olevista sairaanhoitopiireistä, ja työnantajapuolen sanoma oli kauttaaltaan huolestunut.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä kerrottiin, että henkilökunnan määrä oli lakon alussa niin alhainen, että potilaiden henki ja terveys on vaarantunut.

”Työnantaja esitti lakon aikaisen suojelutyöntarpeen neuvotteluissa. Pyydetystä saatiin nyt alle 30 prosenttia, ja sillä työvoimalla aloitimme perjantaiaamuna. Paraikaa neuvottelemme siitä, että töihin tulevia on saatava lisää. Meillä on erittäin vakava ja erittäin kriittinen tilanne, kertoi vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.”

Tiukasta tilanteesta huolimatta ”kaaosviestiä ei ole aamulta tullut korviin”, Nevala lisäsi.

”Ihmiset ovat tulleet sovitusti suojelutyöhön. Haaste on, että työnantajan ja lääketieteellisestä näkökulmasta henkilöstön määrä on liian vähäinen. Mutta toiveissa on, että lisää väkeä saadaan jo viikonlopuksi.”

Syöpäleikkauksiakin peruttu

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander kertoi, että myös Husin alueella lakko alkoi merkittävillä ongelmilla.

”Suojelutyöhön saapui perjantaina aamulla vähemmän henkilökuntaa kuin mistä oli sovittu. Tämä tuli yllätyksenä, ja siinä syntyi uhka vaarasta potilaiden hengelle ja terveydelle.”

Ulander arvioi puoliltapäivin, että tilanne oli luultavasti joltakin osin korjaantunut.

”Otaksun, että sinne on saatu korvaavaa henkilökuntaa”, kiireinen Ulander muotoili.

Kiireettömän hoidon lisäksi myös kiireellistä hoitoa jäi hänen mukaansa antamatta.

”Syöpäleikkauksiakin on jouduttu jättämään tekemättä.”

Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä perjantain tilannetta kommentoi työnantajaa edustava johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine.

”Kuten olemme aiemminkin tiedottaneet, töihin lakon alettua tuleva työntekijöiden määrä ei ole potilaiden tarpeen kannalta riittävä. Samalla on todettava, että ammattijärjestöjen osalta lupaus suojelutyöhön tarvittavasta henkilökuntamäärästä on pitänyt.”

”Toiminta on vakavasti halvaantunut”

Turun yliopistollisen keskussairaalan työhön hoitajien lakko on vaikuttanut rajusti, sanoo vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö.

”Toiminta on vakavasti halvaantunut. Sairaalan 50 leikkaussalista vain neljä on käytössä. Se hädin tuskin riittää meidän päivystykselliseen toimintaan. Kaikki syöpäleikkaukset ovat seis”, Jyrkkiö kuvaili.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä lakon vaikutukset näkyvät sekä päivystyksissä että kiireettömämmissä hoidoissa. Turussa ei perjantaina ollut esimerkiksi dialyysissä riittävästi henkilökuntaa munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden hoitoon.

”Työntekijämäärä on huomattavasti niukempi kuin se”, minkä työnantaja katsoi välttämättömäksi suojelutyöhön.

Jyrkkiö ei kuitenkaan halua lisätä vastakkainasettelua. Hän sanoo ymmärtävänsä naisvaltaisen ja pienipalkkaisen työntekijäpuolen tarvetta ajaa etujaan. Työnantajapuolen ja julkisen sektorin paineita hän ymmärtää niin ikään.

Kuopion yliopistollisen sairaalan johtaja Olavi Airaksinen luonnehti tilannetta kohtuulliseksi.

”Suojelutyössä pääsimme parempaan ratkaisuun, mutta pientä murhetta on aiheuttanut, että kaikki suojelutyöhön lupautuneet henkilöt eivät ole kuitenkaan saapuneet töihin.”

STT ei perjantaina tavoittanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustajaa.