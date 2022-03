Keskusta valitsee uuden maa- ja metsätalousministerin tänään

Jari Leppä luopuu salkustaan etuajassa tehdäkseen tilaa uusille kasvoille.

Keskustan eduskuntaryhmä, puoluehallitus ja meppiryhmä kokoontuvat tänään valitsemaan seuraajaa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk.), joka on väistymässä ministerin paikaltaan. Leppä ei ole asettumassa enää ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleissa, vaan ilmoitti olevansa valmis luopumaan salkustaan etuajassa ja tekemään näin tilaa uusille kasvoille.

Uusi ministeri aloittaa työnsä keskellä maatalouden ankaraa kustannuskriisiä, jota hallitus on paikkaillut 300 miljoonan euron tukipaketilla. Tuottajat ovat pinteessä, kun energian ja lannoitteiden hinnat nousevat voimakkaasti, mutta tuotteista saatava hinta ei ole pysynyt perässä. Taustalla painaa myös viime kesän kuivuuden aiheuttama kehno sato. Samalla Venäjän sota Ukrainassa sotkee maailmankauppaa ja koko maailman elintarvikehuoltoa.

Naisehdokkaat vahvoilla

Käytännössä seuraajan odotetaan löytyvän joko eduskuntaryhmästä tai keskustan kahden hengen europarlamenttiryhmästä. Naisehdokkaat ovat vahvoilla, koska keskustan viisihenkisessä ministeriryhmässä on tällä hetkellä vain yksi nainen, puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Keskustanaisten hallitus tukee tehtävään Keski-Suomen vaalipiiriä edustavaa neljännen kauden kansanedustajaa Anne Kalmaria, joka toimii tätä nykyä maatalousvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan agronomi ja kasvattaa maatilallaan Kivijärvellä ylämaankarjaa.

Kalmarin lisäksi myös europarlamentaarikko Elsi Kataisella on kerrottu olevan vahvaa nostetta. Pohjoissavolainen Katainen on koulutukseltaan agrologi-AMK ja ammatillisten aineiden opettaja. Lypsykarjatila Pohjois-Savon Pielavedellä on siirtynyt sukupolvenvaihdoksessa Kataisen pojalle. Ennen EU-parlamenttiuraansa Katainen oli 11 vuoden ajan kansanedustajana.

Ministeriarvailuissa ovat olleet esillä myös puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Petri Honkonen Keski-Suomen vaalipiiristä sekä Pohjois-Pohjanmaalta valittu ryhmänjohtaja Juha Pylväs.