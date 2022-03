Eduskunnan entinen puhemies Anu Vehviläinen kannattaa Nato-jäsenyyttä

Helsinki

Kansanedustaja Anu Vehviläinen (kesk.) puoltaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi.

Vehviläinen kirjoittaa nettisivuillaan, että jäsenyys toisi Suomelle aidot turvatakuut ja liittäisi Suomen osaksi laajaa puolustusyhteisöä.

Vehviläinen on kokenut keskustapoliitikko. Hän on kuudennen kauden kansanedustaja, joka on toiminut kahdesti ministerinä sekä luopui tämän istuntokauden alussa eduskunnan puhemiehen tehtävästä. Nykyisin Vehviläinen on ulkoasiainvaliokunnan jäsen.

Aiemmin tänään perussuomalaisten Riikka Purra ja Jussi Halla-aho ovat kertoneet kannattavansa Nato-jäsenyyttä.