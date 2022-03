Tytti Yli-Viikari on tällä hetkellä pidätettynä virantoimituksesta yhä vireillä olevan rikosasian käsittelyn ajan.

Helsinki

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on irtisanonut entisen pääjohtajansa Tytti Yli-Viikarin myös hänen ylijohtajan virastaan. VTV katsoo, että Yli-Viikari on rikkonut virkavelvollisuuksiaan kokonaisuutena arvioiden siten, että irtisanomiseen on eduskunnan virkamieslain mukainen erityisen painava syy.

Yli-Viikari on tällä hetkellä pidätettynä virantoimituksesta yhä vireillä olevan rikosasian käsittelyn ajan. Pääjohtajakautensa 2016–2021 ajan hän oli vapautettuna ylijohtajan virasta.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Yli-Viikarin tammikuussa päiväsakkoihin virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kavalluksesta. Pääjohtajan viran hän menetti kesäkuussa, kun eduskunnan täysistunto irtisanoi hänet.