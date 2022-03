Edellisen kerran kylvösiementen varmuusvarastot ovat olleet käytössä vuonna 2018.

Helsinki

Valtion varmuusvarastoista on päätetty vapauttaa markkinoille kylvösiemeniä riittävän tarjonnan turvaamiseksi alkavalla kasvukaudella, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Taustalla on viime vuoden poikkeuksellisista sääolosuhteista johtunut heikoksi jäänyt satotaso, joka on aiheuttanut pulan kevätviljan ja rypsin kylvösiemenistä.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) vapauttaa varastoistaan markkinoille ohran, kauran ja kevätvehnän kylvösiemeniä yhteensä enintään 15 000 tonnia ja rypsin kylvösiemeniä enintään 50 tonnia. Varastoista otetut määrät on palautettava varastoihin tuotantomahdollisuuksien salliessa, ja HVK arvioi tämän vievän yhdestä kolmeen vuotta.

Varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta tehty päätös myös edellyttää, että varastojen käyttöönotto tapahtuu markkinahäiriöitä aiheuttamatta.

Ministeriö: Hyvän viljasadon merkitys korostunut

HVK pyysi varmuusvarastojen avaamisesta näkemystä myös siemenalan toimijoilta, jotka pitivät varmuusvarastojen käyttöönottoa tarpeellisena. Maa- ja metsätalousministeriö huomauttaa lausunnossaan, että hyvän viljasadon merkitys on tänä vuonna korostunut paitsi heikon viime vuoden takia myös sen vuoksi, että Ukrainan tilanne sekoittaa väistämättä kansainvälisiä vilja- ja öljykasvimarkkinoita tulevalla satokaudella.

Viime vuoden erittäin kuivan kasvukauden takia viljasato jäi 2,6 miljardiin kiloon, kun sato normaalivuosina on vähintään noin miljardi kiloa suurempi. Kylvösiemenissä Suomen huoltovarmuus perustuu TEMin mukaan käytännössä täysin kotimaisen tuotantoon, kaupallisiin varastoihin ja varmuusvarastoihin. Suomessa viljeltyjen lajikkeiden kylvösiemeniä ei ole ministeriön mukaan juurikaan ulkomailta saatavissa.