Venäjän lähetystön edustalle Helsinkiin ilmestyi Zelenskyinkatu-kyltti

Venäjän suurlähetystön edustalle Helsingin Tehtaankadulle on ilmestynyt Zelenskyinkatu-kyltti. Se on kiinnitetty lähetystön kohdalle jalkakäytävän erilliseen aitaan.

Kyltin teksti on sekä suomen- että ruotsinkielisenä, kuten kadunnimet Helsingissä yleensäkin.

Venäjän lähetystön edustalla on pidetty useita mielenilmaisuja vastalauseena Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

Tavallisesti Venäjän lähetystörakennuksia ympäröi pelkästään tontin rajalla oleva aita, mutta nyt jalkakäytävän ja ajoradan väliin on tuotu erillinen mellakka-aita suojaamaan lähetystöaluetta.

Venäjän suurlähetystökortteli sijaitsee Helsingin ytimen arvo-osoitteessa lähellä Kaivopuistoa. Lähetystöalueella on muun muassa toimisto- ja edustustiloja, asuntoja sekä urheilukeskus ja uimahalli. Päärakennus on valmistunut olympiavuonna 1952, mutta alueelle on rakennettu sen jälkeenkin.