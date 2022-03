Lähes 2400 ukrainalaista hakenut kansainvälistä suojelua Suomessa

Helsinki

Venäjän hyökkäyksen jälkeen 2 395 Ukrainan kansalaista on hakenut kansainvälistä suojelua Suomessa, Maahanmuuttovirasto tiedotti perjantaina.

”Ukrainasta on paennut reilusti yli kaksi miljoonaa ihmistä. Vaikka vain pieni osa Ukrainasta paenneista on tullut Suomeen, kansainvälistä suojelua hakevien ukrainalaisten määrä Suomessakin on ollut selvässä kasvussa tällä viikolla”, kertoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen.

Suomi myöntää muiden EU-maiden tavoin tilapäistä suojelua Venäjän hyökkäyksen takia Ukrainasta paenneille. Tilapäinen suojelu eroaa turvapaikan hakemisesta. Tilapäistä suojelua myönnetään rajatulle kohderyhmälle, eikä siihen sovelleta yksilöllistä harkintaa suojelun tarpeesta kuten turvapaikanhakijaan.

Tilapäiseen suojeluun kuuluu oikeus työskennellä ja opiskella.