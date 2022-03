THL suosittelee nykyisellään maskin käyttämistä kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aikoo muuttaa maskisuositusta kevyemmäksi ensi viikolla. Asiasta kertoi torstaina THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen tiedotustilaisuudessa.

”Sinne jää joitakin sellaisia tilanteita, joiden kohdalla yhä arviomme mukaan on suositeltavaa käyttää maskia”, Salminen sanoi.

”Mutta muuten jätetään enemmän ihmisten oman arvion varaan sitä, haluaako sitä käyttää. Ottaen huomioon oman lähipiirinsä ja omat riskinsä.”

THL suosittelee tällä hetkellä maskin käyttämistä kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa.

Jatkossa maskia suositeltaisiin Salmisen mukaan käytettäväksi esimerkiksi silloin, jos liikkuu julkisilla kulkuvälineillä koronatestiin tai joutuu käymään oireisena apteekissa hakemassa välttämättömiä lääkkeitä.

THL:n suositusta seurataan tarkasti esimerkiksi työpaikoilla ja kouluissa. Salmisen mukaan kysymys maskeista kouluissa on vielä auki.

”Muistuttaisin siitä, että THL:n suositushan on itse asiassa varsin ylätason suositus. Tämä ei poista sitä, että alueellisesti ei voisi olla omaan epidemiatilanteeseen liittyviä alueellisia suosituksia”, hän sanoi.

Aiemmin Salminen on sanonut, että jatkossa tuskin puhutaan enää varsinaisesti suosituksesta.

”Vaan neuvotaan ihmisiä siitä, missä tilanteissa sitä voisi olla viisasta käyttää, jos siltä tuntuu”, Salminen sanoi viime viikolla.

Salmisen mukaan on vahvoja merkkejä siitä, että koronaepidemian pahin vaihe on ohi, sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa.

”Meillä on yhä tietysti mahdollisuus yllätyksiin, mutta suuressa kuvassa ehkä näin”, hän sanoi.

Salminen korosti, että mikään pandemia ei koskaan lopu, vaan sen pahimmat vaikutukset hiipuvat vähitellen.

Vaikka tämä on THL:n kokonaisarvio, muutamat seikat puhuvat pahimman vaiheen päättymistä vastaan. Joissain EU-maissa tapausmäärät kasvavat yhä, ja esimerkiksi uudet muunnokset ovat ”jonkinasteinen kysymysmerkki”.

Lisäksi Kiinassa koronatapausten määrä ei ole missään vaiheessa kasvanut muun maailman tavoin.

”Kiinan väestö on maailman tasolla tietysti aika iso”, Salminen sanoi.

Suomalaiset saivat tilaisuuden päivittää tietonsa koronatilanteesta, kun sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja THL järjestivät jälleen torstaisen tiedotustilaisuutensa.

Jatkossa tiedotustilaisuudet järjestetään joka viikon sijaan vain joka toinen viikko, mikä osaltaan kielii epidemian akuutin vaiheen päättymisestä.

Virusta on jätevedessä edelleen paljon, ja tehdyistä koronatesteistä noin 30 prosenttia on ollut positiivisia. Koronavirusta siis liikkuu väestössä. Tilanne on kuitenkin pysynyt tasaisena, ja epidemian kasvu näyttää taittuneen.

Sairaalahoidossa oli keskiviikkona yhteensä 679 koronapotilasta, joista osa oli hoidettavana ensisijaisesti muista syistä.

”Voi sanoa, että sairaalakuormitustilanne kaiken kaikkiaan on vaikea, mutta korona on siinä vain yksi tekijä”, sanoi tilaisuudessa johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä.

Voipio-Pulkin mukaan sairaaloissa ovat näkyneet esimerkiksi liukkaat kelit ja hoitohenkilöstön poissaolot. Tehohoidossa oli keskiviikkona 28 koronapotilasta, eli he eivät erityisesti kuormita teho-osastoja.