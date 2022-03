Kaikkosen mukaan Natossa keskeisin asia on nyt Ukrainan sota ja sen rauhoittaminen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) arvioi Yhdysvaltain-vierailullaan, että oikea hetki hakea Suomen Nato-jäsenyyttä ei ole juuri nyt.

”Varmaankaan juuri nyt sen jäsenhakemuksen postittamiseen ei ehkä ole oikea hetki. Keskustelut ovat vasta käynnissä ja puolueetkin pohtivat omia asetelmiaan”, Kaikkonen sanoi Yhdysvaltain-vierailullaan myöhään keskiviikkona Suomen aikaa. Hän tapasi Pentagonissa Yhdysvaltojen puolustusministerin Lloyd Austinin.

”Tuntuu siltä, että Naton päässä ajatus on sen kaltainen, että nyt päällimmäisenä ymmärrettävästi ja perustellusti on se, miten tämä Ukrainan sota saadaan rauhoittumaan, tulitauko aikaiseksi ja ehkä jokin neuvotteluprosessi käyntiin”, Kaikkonen sanoi.

Kaikkonen kertoi tuoneensa Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden esille keskustelussaan puolustusministeri Austinin kanssa. Hän kertoi saaneensa myös Austinilta vakuutuksen sille, että avoimien ovien politiikka jatkuu.

Myös Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi tiistaina, että Ruotsin ei kannata nyt liittyä Natoon, koska se horjuttaisi Euroopan turvallisuustilannetta.

Anderssonin lausunto herätti Ruotsissa arvostelua. Sitä moitti muun muassa Natoa kannattava oppositiojohtaja, maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson. Myöhemmin keskiviikkona Andersson totesi Dagens Nyheterin haastattelussa, ettei Ruotsi sulje ovea Natolta ikuisesti, mutta tällä hetkellä liittoutumattomuudesta ei ole syytä luopua.

Suomen ja koko Euroopan turvallisuuspolitiikka meni uuteen asentoon helmikuussa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Suomessa hallitus valmistelee selontekoa, jonka on tarkoitus toimia pohjana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutoksista käytävälle eduskuntakeskustelulle. Selonteko voisi valmistua viikoissa. Myös monet puolueet ovat aloittaneet omien kantojensa tarkistustyön.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) kuvaili keskiviikkona, että tavoitteena on muodostaa kansallinen konsensus muun muassa Nato-jäsenyyteen liittyen. Sotilasliiton kannatus on noussut Suomessa ja Ruotsissa nopeasti.

Marinilta kysyttiin keskiviikkona myös Ruotsin Anderssonin Nato-kommentista, mutta hän ei ottanut siihen suoraan kantaa. Hän kuitenkin painotti, että Suomi tulee joka tapauksessa käymään tänä keväänä keskustelua mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

”Pidän hyvin tärkeänä sitä, että Suomi ja Ruotsi käyvät keskustelua yhdessä. Me emme tule pistämään tätä teemaa syrjään.”

Aiemmin viime viikolla eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) tiivisti Suomen Nato-keskustelun siihen, miten oma nahka säilytetään kärjistämättä tilannetta.

”Totta kai meidän pitää miettiä, miten me oman nahkamme säilytämme suojassa ilman että me heitämme bensaa sodan liekkeihin, kun kaikki muut yrittävät sammuttaa sitä. Tämä on se dilemma, mutta tätä keskustelua pitää tässä poliittisessa prosessissa vain käydä”, Vanhanen sanoi.