Poliisi epäilee miljoonaluokan talousrikoksia Varsinais-Suomessa

Helsinki

Varsinais-Suomessa toimivaa yritystä epäillään laajamittaisista talousrikoksista, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Poliisi epäilee, että yhtiö on käyttänyt toiminnassaan pimeää työvoimaa ja siten välttänyt veroja ja työeläkevakuutusmaksuja yhteensä noin 2,85 miljoonaa euroa.

Rikoksista epäillään KRP:n mukaan yhteensä kahtatoista henkilöä.

– Esitutkinta on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja laaja, minkä osoittaa esimerkiksi noin 20 000 sivua pitkä esitutkintapöytäkirja. Tutkinnan kestoon ovat vaikuttaneet mittavat datatakavarikot sekä oikeus- ja virka-apupyynnöt, joita on tehty yli 20 maahan. Esitutkinnassa on tehty laajaa yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Mikko Laaksonen Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Epäiltyä rikoskokonaisuutta on tutkittu syksystä 2018 asti. Poliisi epäilee törkeää veropetosta, törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta ja törkeää kirjanpitorikosta.

Esitutkinnan yhteydessä on määrätty noin 1,8 miljoonan euron arvosta omaisuutta vakuustakavarikkoon.

Rikoskokonaisuuteen liittyy myös epäiltyä rahanpesua. Poliisilla on edelleen takavarikossa käteisvaroja noin 3,5 miljoonaa euroa, kertoo KRP.

Esitutkinta on päärikosten osalta saatu päätökseen ja juttu siirtyy syyteharkintaan. Sen sijaan epäillyn rahanpesun tutkinta on vielä kesken. Asiassa odotetaan KRP:n mukaan keskeneräisiä oikeusapuvastauksia, joilla on keskeistä merkitystä esitutkinnan etenemisen kannalta.