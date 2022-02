Timo Hietarinne saattaa nauttia asiakkaan kanssa kahvit, kun auto latautuu – Nyt sähkötaksia ajava kuski kertoo, miten uusi auto muutti hänen työnsä

Sähkötaksit yleistyvät rajua vauhtia Helsingissä. Kuljettajalta sähkötaksilla suhaaminen vaatii ennakointia. Taksikuski Timo Hietarinne kertoo nyt kokemuksistaan.

Täyssähköisiä takseja on liikenteessä vielä vähän, mutta määrä kasvaa koko ajan. Uudellamaalla sähkötaksien hankkimiseen on suurempaa halukkuutta kuin muualla maassa.

Yksi täyssähköisellä taksilla ajava on Taksi Helsingin Timo Hietarinne.

35 vuotta taksia ajanut Hietarinne hankki vuodenvaihteessa itselleen toisen taksin. Aikaisemmin hänellä oli ollut dieselillä kulkeva Volvo v90.

Hietarinteen sähkötaksi on vuoden 2021 Hyundai Ioniq 5. Hietarinne ei ollut ennen hankintaa ajanut sähköautolla.

”Halusin kokeilla jotakin uutta. Lisäksi toinen auto on vaihdettava vuoden kuluttua. On mahdollista, että toisen tilalle tuleva uusi auto on myös sähköinen. Haluan ennen vaihtoa saada kokemuksia täyssähköisestä autosta”, Hietarinne kertoo.

Teemme haastattelua Helsingin Konalan S-marketin latauspisteellä. Auto latautuu samalla, kun Hietarinne vastailee kysymyksiin.

Jos Hyundai ladataan 80 prosenttiin täydestä kapasiteetista, autolla voi Hietarinteen mukaan ajaa 250–300 kilometriä sääolosuhteista riippuen.

Päivävuoroa ajava Hietarinne lataa autonsa yleensä aamuruuhkan jälkeen.

”Kotona auton lataaminen on hidasta. Olen julkisten latauspisteiden varassa. Pääkaupunkiseudulla on paljon latauspisteitä, eikä reittiä tarvitse suunnitella. Kehä kolmosen ulkopuolella latauspisteitä on vähemmän ja on mietittävä, missä auton lataa. Jos asiakkaan vie peräkylälle, on pohdittava, kuinka sieltä pääsee pois.”

Haasteita voi tulla myös, jos asiakas haluaa pitemmän kyydin.

”Minulle tarjottiin Kela-kyytiä Vaasaan iltapäivällä. Autossa ei ollut siinä vaiheessa kovin paljon virtaa jäljellä ja kieltäydyin siksi ajosta. Imatralle ajoin sen sijaan asiakkaan. Kysyin häneltä ennen matkaa, että sopiiko, että auto ladataan kerran matkan aikana. Asiakkaalle lataus sopi, ja join asiakkaan kanssa sämpyläkahvit latauksen aikana”, Hietarinne kertoo.

Asiakkaat eivät Hietarinteen mukaan ole liiemmälti kiinnittäneet huomiota siihen, että matkaa taitetaan sähköautolla.

Helmikuun loppupuolelle tultaessa Hietarinne oli ajanut täyssähköisellä taksilla hieman alle 10 000 kilometriä. Hänen mukaansa on vielä liian aikaista sanoa, kannattiko sähköautoon vaihtaminen taloudellisesti.

Timo Hietarinne on ajanut täyssähköisellä taksilla hieman alle 10 000 kilometriä.

”Viivan alle jää enemmän kuin polttomoottoriautolla ajettaessa. Toistaiseksi sähköautolla ajettaessa ei ole tullut yllätyksiä, auto on miellyttävä ajaa.”

Täyssähköinen taksi on vielä harvinaisuus Suomessa.

Liikenne- ja viestintäviraston mukaan Suomessa oli kesäkuussa 2021 yhteensä 64 täyssähköistä taksia. Takseja oli tuolloin rekisterissä 12 686. Vuotta aiemmin sähkötakseja oli 42.

”Arvioisin, että sähkötaksien määrä on kasvanut viime kesäkuun jälkeen aika paljon. Pääkaupunkiseudulla määrää on lisännyt kilpailutus Helsinki-Vantaan lentokentän taksiliikenteen operoinnista, missä yhtenä arviointiperusteena oli nimenomaan sähköautojen määrä”, Taksiliiton tekninen asiantuntija Ville Jaakola kertoo sähköpostitse.

Lentoasemalla on terminaalien yksi ja kaksi edessä taksiasemat, joissa on takseja neljällä eri kaistalla. Finavian kilpailutuksen jälkeen valikoituivat operaattorit, joiden autoja on kolmella kaistalla. Neljännellä kaistalla operoivat muut taksit.

Taksi Helsinki on yksi operaattoreista, joiden autoja on lentokentän taksitolpan kaistalla.

”Finavia edellytti lentoaseman taksikaistoja kilpailuttaessaan, että operaattorin on sitouduttava tiettyyn määrään täyssähköisiä autoja. Taksi Helsingillä tämä tarkoitti noin 32–35 täyssähköistä autoa. Finavian kilpailutus lisäsi täyssähköisen autojen määrää, niitä on nyt noin 50. Taksi Helsingillä on yhteensä noin 1 000 autoa ”, Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen kertoo.

Sähkötaksin hankintaan voi kannustaa sekin, että Finavian kilpailutuksen jälkeen sähkötaksit ovat saaneet etuoikeuksia taksiautojen jonossa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Sähkötaksien määrä lisääntyy todennäköisesti jatkossakin erityisesti Uudellamaalla. Tämä ilmenee Taksiliiton jäsenilleen viime marraskuussa tekemästä kyselystä.

Kyselyn mukaan Uudellamaalla toimivista taksiyrittäjistä noin 41 prosenttia kertoo harkitsevansa täyssähköauton hankkimista. Muualla Suomessa vastaava luku on noin 24 prosenttia.

”Monet vastaajat totesivat kyselyssämme, että latauspisteitä ei ole riittävän kattavasti sähkötaksin hankintaan. Useat pitivät myös sähköautojen hintaa vielä liian korkeana, kun taas toiset perustelivat sähköauton harkintaa muun muassa käyttökustannusten edullisuudella”, Taksiliiton Jaakola kertoo.