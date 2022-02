Juvalla Paavilan tilalla suurin lampaista osa on suomenlampaita, joiden villa on nyt erityisen haluttua. Lampuri Kirsi Vertainen kertoo, että uuhien eli naaraslampaiden selkävilloissa oleva turkoosi väri kertoo lampurille, että ne on astuttu. Pässin rinnassa oleva väripanos värjää villan.