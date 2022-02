Vajaa kuutio öljyä on valunut turvesuon valumavesialtaaseen Virtain ja Seinäjoen rajan tuntumassa – pelastuslaitoksen mukaan tilanne hallinnassa

Pelastuslaitos epäilee, että öljy on valunut pumppaamogeneraattorista. Onnettomuuden tarkka osoite ei ole vielä tiedossa.

Virtain ja Seinäjoen rajan tuntumassa tapahtui öljyvahinko noin 16.30 aikoihin torstaina. Vajaan kuutiometrin verran polttoöljyä on valunut turvesuon valumavesialtaaseen. Aamulehden tiedossa ei ole vielä tarkkaa osoitetta. Hälytys tuli Virtain Hietasalontieltä, mutta pelastuslaitos oli ajamassa Holmanperäntielle Seinäjoella.

Pelastuslaitos arvelee, että öljy on valunut pumppaamogeneraattorista altaaseen, jossa pumpataan ja suodatetaan valumavettä. Öljyä on maaperässä ja jään päällä. Tilanne on kuitenkin pelastuslaitoksen mukaan hallinnassa. Se miettii, tehdäänkö öljylle jotain jo tänä iltana vai vasta huomenna perjantaina.

Paikalle lähetettiin viisi yksikköä.