Ekonomisti: Venäjän hyökkäys iskee Suomen talouteen talousnäkymien yleisen rapistumisen ja energian kallistumisen kautta

Öljyn hinta on noussut yli 100 dollariin tynnyriltä. Pörssit ovat reippaassa alamäessä. Markkinat rytisevät Moskovassa.

Helsinki

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Suomen talouteen kahta eri reittiä, arvioi Nordean ekonomisti Kristian Nummelin.

Ensimmäinen on yleinen talousluottamuksen rapautuminen, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti kulutukseen ja investointeihin. Toinen on energian hinnan nousu. Suoranaista taantuman uhkaa hän ei kuitenkaan näe.

– Kaikki tulee kulminoitumaan siihen, kuinka paljon talouskuva tällaisen geopoliittisen shokin jälkeen rapistuu, Nummelin painottaa.

Hänen mukaansa yleinen luottamuksen rapautuminen voi lisätä säästämistä ja sitä kautta vähentää kulutusta. Investointihalukkuuden mahdollinen väheneminen Euroopassa osuu Suomen vientiin, sillä Suomessa valmistetaan paljon investointitavaroita.

Nummelin ei pidä tavaravientiä Venäjälle kovin mittavana, sillä sen osuus kokonaisviennistä on noin viisi prosenttia.

– Vienti ei ole mitenkään todella mittavaa, mutta yksittäisiin yrityksiin ja sektoreihin voi osua hyvinkin kovaa. Paljon riippuu pakotteista mitä tullaan määräämään, hän sanoo.

Energian hinta on noussut voimakkaasti jo ennen tämän päivän hyökkäystä. Torstaina raakaöljyn hinta puhkaisi 100 dollarin rajan.

Päivällä kello 12.40 Pohjanmeren Brent-viitelaadun hinta oli kohonnut 105,25 dollariin tynnyriltä, ilmenee oilprice.com-sivustolta. Nousua eilisestä on kertynyt 8,7 prosenttia eli lähes 8,5 dollaria.

Nummelin odottaa, että öljyn hinnan nousu pitää inflaation jatkossa odotettua korkeammalla. Tämän seurauksena kuluttajien ostovoima supistuu.

– Normaalitilanteessa kiihtyvä inflaatio ajaa Euroopan keskuspankkia nostamaan ohjauskorkojaan, mutta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa asia ei ole yksinkertainen, Nummelin arvioi.

Tämä sen takia, että tällä hetkellä talouskuva rapistunee sen verran, että se on keskuspankille ratkaiseva asia.

– Tänä aamuna on näyttänyt siltä, että korot ovat yleisesti laskusuunnassa, ja myös markkinoiden odotukset keskuspankin koronnostoista ovat hieman maltillistuneet, Nummelin kertoo.

Rupla on saanut tyrmäysiskun

Hyökkäys Ukrainaan on syössyt markkinat sekasortoon Moskovassa. Moskovan pörssin RTS-indeksi on lähes vapaassa pudotuksessa. RTS oli noin kello 13 yli 32 prosentin syöksyssä. Indeksiin kuuluvien yhtiöiden arvosta on sulanut näin hetkessä kolmannes.

Helsingin pörssin OMXH-yleisindeksi oli alkuiltapäivällä lähes viiden prosentin laskussa. Frankfurtin pörssi oli sukeltanut 4,5 prosenttia ja Lontoon pörssi 3,2 prosenttia. Hongkongin pörssi sulkeutui 3,2 prosentin laskuun.

Myös Venäjän rupla on saanut tyrmäysiskun. Eurolla on saanut tänä aamuna lähes 100 ruplaa, kun eilen määrä oli noin 91 ruplaa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjän keskuspankki kertoo aloittavansa valuuttainterventiot puolustaakseen ruplaa.

Sodan vaikutukset ovat Nummelinin mukaan suuremmat Euroopassa kuin Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Euro on näin ollen heikentynyt tänään dollaria vastaan. Euroa ja dollaria riskipitoisempi Ruotsin kruunu on puolestaan vajonnut suhteessa molempiin valuuttoihin.