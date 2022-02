Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg kertoo ensimmäistä kertaa julkisuudessa Nato-kantansa. Lindbergin mukaan olisi yllätys, jos Nato ei lähettäisi lisää kalustoa ja joukkoja Puolaan ja Baltian maihin.

Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg sanoo, että olisi hyvä, jos Suomi liittyisi Natoon.

”Tämä on henkilökohtainen käsitykseni, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun sanon sen ääneen julkisuuteen.”

Lindberg kertoo, että ajatus liittoutumisesta ja mielipiteen kertomisesta muodostui torstaiaamuna dramaattisten tapahtumien johdosta Venäjän hyökätessä Ukrainaan.

”Ollessani virassa Puolustusvoimien komentajana en ottanut mitään kantaa jäsenyyteen.”

Lindberg ei sen sijaan ota kantaa siihen, millä aikataululla jäsenyyttä pitäisi hakea. Liioin hän ei kommentoi sitä, miten kansan tuki jäsenyydelle olisi parasta mittauttaa.

”En luonnollisesti anna ohjeita valtionjohdolle. Kerroin vain oman kantani.”

Lindberg toimi Puolustusvoimien komentajana vuosina 2014–2019.

Kenraalin mukaan julkisuudessa olevien tietojen perusteella on helppo yhtyä siihen, että tilanne on Suomen kannalta rauhallinen. Välitöntä uhkaa ei ole.

”Tähän tyyliin valtionjohto on toistuvasti puhunut, ja näin se varmasti on, sillä Venäjän joukkoja on ilmeisesti Suomen lähellä vähemmän kuin ennen. Venäjähän on keskittänyt joukkojaan Ukrainan rajalle.”

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa kertoi alkuviikosta Aamulehdessä, että Ukrainan rajalla olevien joukkojen määrä on iso myös venäläisittäin. Joukkojen määräksi on satelliittikuvien perusteella arvioitu 150 000–190 000.

Kajanmaan mukaan määrä on huomattavasti yli puolet Venäjän jatkuvasti käytössä olevista, eli korkeassa valmiudessa olevista maavoimien joukoista.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että tilanne on vasta alkusoittoa. Mitä voidaan ajatella jatkosta?

Lindberg sanoo, että Venäjällä on varmasti jonkin aikaa kädet täynnä Ukrainan kanssa.

”Ukraina on iso kansakunta. Se on joka tapauksessa kaikella mittakaavalla suuri, ja ymmärrettävästi lähinaapurit Puola ja Baltian maat ajattelevat ihan samaa, että mitähän seuraavaksi ja kantavat siitä huolta.”

Hän muistuttaa, että osa Nato-maista on ollut aktiivisia lisäten joukkojaan. Yhdysvallat on ilmoittanut tuovansa lisää joukkoja Baltian maihin, ja Puolaan se on jo vienyt lisää.

”Tämän päivän tapahtumat tietysti puhuttavat niin Naton päätöksentekokoneistossa kuin Yhdysvalloissa. Ei olisi yllättävää, jos Nato lähettäisi lisää kalustoa ja joukkoja. Pikemminkin se olisi yllätys, jos näin ei kävisi”, Lindberg sanoo.