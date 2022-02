Kauppakeskus palaa maan tasalle Saariselällä – alueen keskuksen menettäminen kova isku: ”Kaikki on tuhoutunut juuri kun lomakausi alkaa”

Viereisestä majoitusliikkeestä evakuoitiin varhain maanantaiaamuna parisenkymmentä ihmistä. Tällä hetkellä lisäevakuoinneille ei ole tarvetta.

Kauppakeskus Kuukkeli Inarin Saariselällä Lapissa palaa maan tasalle.

Yöllä syttyneen tulipalon syttymissyytä ei vielä tiedetä, kertoo päivystävä palomestari Lauri Manninen Lapin pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta maanantaiaamuna kello 3.47. Kaupparakennus tulee pelastuslaitoksen mukaan tuhoutumaan täysin, ja sammutustyöt jatkuvat koko päivän.

Pelastuslaitos on varmistanut toiminnanharjoittajalta, että kauppakeskus oli tyhjillään palon alkaessa. Pelastuslaitoksen tiedossa ei ole loukkaantumisia. Mannisen mukaan pelastuslaitos on tarkastanut muutaman ihmisen voinnin paikanpäällä mutta jatkohoitotarvetta näillä ei ollut.

Poronkäristyksestä kuuluisassa Kuukkelin kauppakeskuksessa sijaitsee Saariselän ainoa ruokakauppa, Alko sekä apteekkipalvelut. Lisäksi Kuukkelissa on muun muassa ravintola.

”Seuraavaan kauppaan on pitkä matka. Tämä on alueen keskus. Kaupat, Alko, ravintolat, vuokramökkien avainsäilytys, kaikki on tässä. Kaikki on tuhoutunut juuri kun lomakausi alkaa”, Manninen sanoo.

Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Satakunnassa alkoivat maanantaina hiihtolomat. Pirkanmaalla talviloma alkaa viikolla yhdeksän eli ensi viikolla.

Pelastuslaitoksen pyrkimyksenä on estää palon leviäminen viereiseen majoitusliikkeeseen. Aamukahdeksalta käytännössä koko 2 600 neliön rakennus oli suurelta osin palanut ja palo on jo saatu rajattua, Manninen kertoo.

Viereisestä majoitusliikkeestä evakuoitiin varhain maanantaiaamuna parisenkymmentä ihmistä.

”Jos huono tuuri käy ja tuuli kääntyy, joudutaan tarvittaessa ihmisiä evakuoimaan myös muista lähirakennuksista. Tällä hetkellä lisäevakuoinneille ei ole tarvetta.”

Palon tarkka syttymisaika ei ole tiedossa.

”Vaikuttaa siltä, että palo oli päässyt pitkälle ennen kuin se havaittiin. On kuitenkin hankala sanoa, milloin palo syttyi. Se on voinut edetä muutamassa minuutissa tai kyteä tunteja.”

Ensimmäisen pelastusyksikön ehdittyä palopaikalle rakennuksen katto oli jo palanut puhki.

Mannisen arvion mukaan aktiivinen sammutustyö kestää maanantaina valoisan ajan ja jälkisammutus muutamia päiviä.

”Rakennus on iso ja siellä on paljon tavaraa. Se varmaan kytee ja syttyy uudelleen vielä muutaman kerran.”

Paloa on sammuttamassa yksiköitä Saariselältä, Ivalosta, Inarista, Sodankylästä ja Kittilästä.

”Käytännössä koko Ylä-Lappi on ollut kiinni sammutustöissä.”

Sammutustöitä on hankaloittanut napakka pakkanen. Pakkasen takia kalustosta pitää koko ajan lentää vettä, jotta se pysyy sulana.