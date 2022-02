Hallitus on päättänyt keinoista, joilla pyritään kompensoimaan energian hinnannousua

HS:n tietojen mukaan päätuki tulee todennäköisesti kohdistumaan työmatkavähennykseen.

Hallitus on linjannut keinoista, joilla pyritään vastaamaan energian hintojen nousuun, valtiovarainministeriö tiedotti torstaina. Keinoista kertoo huomenna tarkemmin tiedotustilaisuudessa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk).

Yksi keino on nostaa määräaikaisen työmatkavähennyksen enimmäismäärää. Toinen keino on alentaa vähennyksen omavastuuosuutta. Myös muita matkoihin liittyviä tukia on ollut pohdinnassa.

Työmatkavähennys on verotuksen yhteydessä saatava etu palkansaajalle. Sen avulla voi vähentää asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia. Tällä hetkellä ensimmäiset 750 euroa ovat palkansaajan kontolla, mutta tämän jälkeen kustannuksia voi vähentää 7000 euroon asti.

Hallitus on pohtinut keinoja, joilla nopeasti voitaisiin hyvittää energian reippaasti kohonneita hintoja kohdentaen toimet niihin, jotka apua kiperimmin tarvitsisivat.

Hallituksen tukipaketissa on tiettävästi myös muita keinoja kuten pidemmän aikavälin toimenpiteitä tulevaan varautumiseksi.