Kiinasta saapunut Viking Glory rantautui Turkuun

Turku

Viking Linen uusi alus Viking Glory saapui sunnuntaina Turkuun. Takana on vuodenvaihteessa alkanut matka Kiinan Xiamenistä, jossa alus rakennettiin Xiamen Shipbuilding Industry -telakalla. Uusi alus on 222,5 metriä pitkä, ja sillä on tilaa 2 800 matkustajalle.

Viking Glory alkaa liikennöidä Turku–Maarianhamina–Tukholma-reitillä maaliskuun alussa. Se korvaa reitillä vuonna 1988 Kroatian Splitissä rakennetun Amorellan.

Uusi alus kuluttaa Viking Linen mukaan jopa kymmenen prosenttia vähemmän polttoainetta kuin mitoiltaan pienempi, aikanaan maailman ympäristöystävällisimpänä palkittu Viking Grace. Viking Glory voi käyttää Wärtsilän monipolttoainemoottoreissaan rikitöntä nestemäistä maakaasua ja myöhemmin myös biokaasua.