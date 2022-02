Convoy-mielenosoitus jatkuu edelleen hyvin rauhallisena, Kansalaistorilla on muutamia kymmeniä ihmisiä

Kahta lauantaina kiinni otettua henkilöä epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Helsinki

Convoy-mielenosoituspaikalla Helsingin keskustassa oli alkuiltapäivästä edelleen hyvin rauhallista, STT:n valokuvaaja Antti Aimo-Koivisto kertoi paikan päältä kello 13:n jälkeen.

”Kansalaistorilla on 30–40 ihmistä, musiikki soi, soppatykki on paikalla ja juuri loppunut puhe oli enemmänkin organisointiin liittyvä kuin palopuhe”, Aimo-Koivisto kuvaili.

Hän luonnehti tilannetta hyvin rauhalliseksi ja leppoisaksi.

”Kukaan ei huuda sloganeita. Kansalaistorilla on 10–15 autoa. Osa autoista oli jo perjantaina, osa saattoi olla eilenkin.”

Virkavaltaa on Aimo-Koiviston mukaan hyvin vähänpaikan päällä.

”Yksi poliisiauto päivystää Kansalaistorilla ja Eduskunnan luona oli ainakin yksi auto.”

Myös poliisin mukaan tilanne on rauhallinen. Helsingin poliisi kertoi kahden aikaan iltapäivällä, että Kansalaistorilla on muutamia kymmeniä ihmisiä, eikä liikennehäiriöitä ole ollut.

”Ei ole mitään ihmeempää, ei kerta kaikkiaan ole vielä yhtään mitään. Täällä on vakiojoukko”, kuvaili komisario Katja Nissinen Helsingin poliisista STT:lle kahden jälkeen.

Uusia epäilyjä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta

Nissinenkertoi aamupäivällä, että partiot jalkautuvat paikalle ja poliisi arvioi tilannetta uudestaan päivän mittaan. Poliisilla ei ollut mitään ennakkotietoja siitä, miten mielenosoitus näkyy ja vaikuttaa tänään Helsingin keskustassa liikkumiseen.

Myöskään eilisen mielenosoituksen osallistujamäärästä ei ole virallista arviota. Nissinen arvioi, että Convoy 2022 -mielenosoittajia oli lauantai-iltana joitakin satoja.

Poliisi otti eilen kiinni 15 mielenosoittajaa. Osa heistä oli Nissisen tietojen mukaan jo vapautettu.

”Osa on kiinni ja vapautetaan, kun kiinnioton tarve lakkaa. Varmasti ihmisiä on jo päässyt poiskin.”

Kahta kiinni otetuista epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Myös perjantaina kiinni otetuista 55 ihmisestä kahteen kohdistui tämä epäily.

Nissisen mukaan muut lauantain kiinniotot olivat niin sanottuja poliisilakiperusteisia kiinniottoja, eli ne liittyivät häiriökäyttäytymiseen. Osa mielenosoittajista käyttäytyi aggressiivisesti poliisia kohtaan.

”Oli semmoista, että ei poistuta paikalta, huudellaan, eikä uskota ohjeita ja määräyksiä. Sitten loppuyöstä oli sellaista, kun ollaan oltu päihtyneitä, että käytös on ollut huonoa.”

Poliisi kertoi viime yönä, että väkijoukosta heitettiin soihtuja ja lumipalloja sekä ammuttiin ilotulitteita poliiseja kohti. Nissisen mukaan kukaan ei loukkaantunut näissä tilanteissa.

Asiatonta käytöstä toimittajia kohtaan

Mediassa on liikkunut tietoja myös siitä, että toimittajien työtä mielenosoituksen yhteydessä on häiritty. Nissinen kertoo kahden toimittajan ottaneen yhteyttä asian tiimoilta tänään.

”Olen ymmärtänyt, että se on enemmän ollut sen tyyppistä, että kun ei ole haluttu vastata, käytös on ollut asiatonta, on huudeltu ja sellaista. Tiedossani ei ole, että kukaan olisi toimittajaan käynyt käsiksi.”

Muun muassa koronarajoituksia ja polttoaineiden hinnankorotuksia vastustavien mielenosoitusten on määrä jatkua alustavasti ainakin keskiviikkoon asti.