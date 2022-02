Neljän lapsen äiti Marianna Pere: ”Ensin lähtee ruokahalu”.

Kokemäkeläinen Marianna Pere on iloinen huomattuaan, että odottavien äitien mielentilaa seurataan huomattavasti aiempaa tarkemmin.

Tampere

Tutkimusten mukaan moni äiti kärsii jo raskauden aikana masennuksesta. Äitien raskauden aikainen masennusoireilu jää kuitenkin usein huomaamatta ja hoitamatta, vaikka se altistaa myös synnytyksen jälkeiselle masennukselle.

Noin 10–15 prosentilla odottavista äideistä on masennusoireita. Heistä vain joka viides saa niihin apua, taustoittaa tutkimuskoordinaattori Terja Ristkari Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Keskuksessa tutkitaan nyt digiavusteista ohjelmaa raskausajan masennuksen hoitoon. Hankkeessa luodaan masennuksen tunnistamiseen, ehkäisyyn ja hoitoon tukimuoto, joka saataisiin käyttöön neuvoloissa kautta maan.

Raskauden aikainen masennus on riski sekä lapsen että äidin hyvinvoinnille. Masennus vaikuttaa esimerkiksi äidin jaksamiseen sekä äidin ja vauvan väliseen kiintymyssuhteeseen. Se voi myös haitata suoraan sikiön aivojen kehitystä sekä lapsen sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen sekä tunnetaitojen kehittymistä.

Lukuisia kuntia mukaan

Tutkimus käynnistyi viime kesänä Espoossa, Turussa ja Uudessakaupungissa sekä syksyllä kaikissa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kunnissa. Tutkimus laajenee alkuvuonna Pohjois-Karjalaan ja syksyllä Tampereelle.

Neuvoloissa seulotaan kyselylomakkeen avulla naisia, joilla on masennusoireita, ja rekrytoidaan heitä osallistumaan tutkimukseen. Puolet saa digiavusteisen, käyttäytymisterapiaan perustuvan hoito-ohjelman ja vertailuryhmä tietopaketin raskausajan hyvinvoinnista. Näiden tehoa tutkitaan hoidon päättymisen sekä synnytyksen jälkeen.

Masennuksen taustalla voi olla monenlaisia syitä, kuten muutokset hormonitoiminnassa, ristiriitaiset ajatukset äitiydestä, synnytyspelko, ei-toivottu raskaus, aiempi masennus, parisuhdeongelmat ja tukiverkon puute.

Kipukin voi masentaa

Neljän lapsen äiti Marianna Pere Kokemäeltä on kokenut kolme kertaa raskausajan masennuksen, joista viimeisimmän vajaa vuosi sitten. Siitä hän on kuitenkin jo toipunut. Ensimmäinen masennuksen merkki on ruokahalun katoaminen, minkä jälkeen mieliala alkaa laskea.

"Aivan aluksi en ymmärtänyt, mistä on kyse. Tuolloin 12 vuotta sitten puhuttiin vain synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, ei raskauden aikaisesta. Ajattelin, että on normaalia herkistymistä, jos itkee joka päivä. Näin jälkikäteen ajateltuna ei se ihan normaalia ole.”

Pere muistelee, että äitiysneuvolassa ei tuolloin juuri kyselty äidin mielentilasta.

"Oli hienoa huomata neljännen lapseni kanssa, että odottavan äidin mielialaa otetaan jo huomioon ihan eri tavalla.”

Kahta ensimmäistä raskautta koettelivat masennuskaudet. Ensimmäinen kesti puolisentoista vuotta ja helpotti lääkityksen avulla. Toisella kerralla Pere ei halunnut ottaa lääkkeitä pahoinvoinnin takia. Pelkän keskusteluavun turvin masennus helpotti parissa vuodessa.

Kolmannen raskauden aikana mielialaa laski selkäsärky, mutta kipupiikki helpotti oloa.

Pere on Äidit irti synnytysmasennuksesta -yhdistyksen entinen puheenjohtaja ja on myös toiminut vertaistukihenkilönä, koska halusi auttaa muita äitejä.

"Usein masentunut itse on se, joka viimeisenä huomaa oman tilansa. Aivot eivät välttämättä toimi enää tavalliseen tapaan, vaan kaikki on epäselvää massaa. Läheiseltä on rakkauden teko ottaa asia puheeksi ja kysyä, oletko huomannut mielialassasi jotain muutosta ja voisiko kyse olla masennuksesta.”