Syytetty kiistää murhasyytteen, mutta myöntää syyllistyneensä tappoon. Hänen mukaansa veriteko ei ollut suunniteltu, vaan tapahtui hetken mielijohteesta.

Helsinki

Tuusulan työpaikkamurhasta syytetty puukotti uhriaan ainakin parikymmentä kertaa, syyttäjä sanoo. Asian käsittely alkoi maanantaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Veriteko tapahtui perjantai-iltana 12. marraskuuta syytetyn ja uhrin työpaikan parkkipaikalla. Syyttäjän mukaan 39-vuotias syytetty iski uhria, miespuolista työtoveriaan teräaseella ylävartaloon ainakin 18 kertaa. Uhrilla ei ollut puolustautumisvammoja, mikä syyttäjän mukaan kertoo siitä, että teko tuli uhrille täytenä yllätyksenä.

”Ottaen huomioon teräaseen lyöntien lukuisuus ja voimakkuus, lyöntien kohdistuminen hengenvaarallisille alueille sekä (uhrin) vartalon etupuolelle että selkäpuolelle, lyöntien väistämättä aiheuttama erityisen suuri tuska (uhrille) ennen tämän kuolemaa sekä teon osoittama sitkeä surmaamispyrkimys, on rikos tehty vakaasti harkiten ja erityisen raa'alla ja julmalla tavalla”, syytteessä sanotaan.

Puolustus: Voimakas ärsytystila laukaisi surmaamisen

Syytetty kiistää murhasyytteen, mutta myöntää syyllistyneensä tappoon. Hänen oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa sanotaan, ettei teko ollut suunnitelmallinen, vaan se tapahtui hetken mielijohteesta.

”Kyse on nimenomaan voimakkaasta ärsytystilasta, joka on laukaissut surmaamisen. Näin ollen tekoa ei voida pitää vakaasti harkittuna”, vastauksessa kirjoitetaan.

Vastauksen mukaan tekoa ei voida myöskään pitää erityisen raakana tai julmana.

”Tekovälineenä on ollut yksi väline eli puukko eikä päättäväisyys ja sitkeä surmaamispyrkimys käy ilmi teosta, joka on kestänyt 3-4 minuuttia. (Syytetyn) menettelyn ei ole katsottava ilmentäneen sellaista pitempään jatkettua voimakasta väkivaltaa”, jota on oikeuskäytännössä pidetty ominaisena erityisen raa'alle tekotavalle.

Veriteon jälkeen syytetty mies pakeni paikalta. Hänet saatiin kiinni vasta seuraavalla viikolla sen jälkeen, kun poliisi oli julkaissut hänen nimensä ja kuvansa. Poliisin mukaan mies oli piileskellyt ainakin erään talon kellarissa.