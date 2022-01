Kökarissa Ahvenanmaalla tuulen voimakkuus oli tänään 26,7 metriä sekunnissa.

Helsinki

Lumisateet heikkenevät hiljalleen, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Sunnuntaina illalla voimakkaimmat lumipyryt sijoittuivat Hankoniemeen ja Porkkalanniemeen maan etelärannikolle ja siitä Lahden suuntaan.

”Tällä hetkellä maan etelä- ja keskiosissa tulee välillä vielä voimakkaampia lumikuuroja”, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen STT:lle ennen kello kuutta illalla.

Koko viikonlopun aikana eniten lunta on kertynyt etelärannikon tuntumaan. Tuovisen mukaan kaikkein eniten lunta on tullut Kymenlaaksossa ja Uudenmaan tienoilla. Lohjalla ja Espoossa lunta on satanut viikonlopun aikana 26 senttimetriä.

Laajoilla alueilla Etelä-Suomessa ja Keski-Suomen eteläosissa lunta on tullut parinkymmenen sentin verran.

Myrsky jatkuu Ahvenanmerellä

Tällä hetkellä kovimmat myrskytuulet puhaltavat Ahvenanmerellä.Tuovisen mukaan tuulen keskivoimakkuus oli ennen kuutta 23 metriä sekunnissa. Ahvenanmaalla ja lounaisella merialueella voi tuulla yhtä voimakkaasti vielä keskiyöhön saakka.

Länsirannikolla ja Pohjanmaan rannikolla voi tuulla alle 20 metriä sekunnissa. Etelärannikon tuuli on puolestaan rauhoittunut eilisestä ja tuulen suunta on kääntynyt.

Valtteri-myrskyn kovimmat tuulet on mitattu tänään Pohjois-Itämerellä. Kökarissa Ahvenanmaalla tuulen voimakkuudeksi mitattiin 26,7 metriä sekunnissa.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan Suomen merialueilla tuulee yli 25 metriä sekunnissa voimakkuudella keskimäärin viisi kertaa vuodessa. Yli 28 metriä sekunnissa voimakkuudella tuulee keskimäärin joka toinen vuosi.

Ajokeli huono maan eteläosassa

Ajokeli jatkuu huonona maan eteläosassa. Vaarallisen ajokelin varoitus on voimassa Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja niiden eteläpuolisissa maakunnissa.

Ennusteen mukaan huomenna Länsi-Suomessa ajokeli ei ole enää huono. Huomenna Länsi-Suomessa voi Tuovisen mukaan vilahtaa aurinkokin, kun taas Itä-Suomessa lumisateet voivat jatkua heikentyneinä.

Lappiin ennustetaan poutaa ja paikoin selkeää.