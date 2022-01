Poliisin mukaan Suomeen tuotiin yhteensä 1 700 kiloa huumeita, muun muassa yli 700 kiloa sekä kannabista että amfetamiinia.

Vantaa

Poliisi kertoo paljastaneensa historiallisen mittavan huumeiden maahantuonnin ja levittämisen.

Poliisi epäilee, että Virosta ja Espanjasta johdettu organisaatio toi Suomeen noin 1 700 kiloa huumeita kesän 2020 ja kesän 2021 välillä.

Huumeiden yhteenlaskettu katukauppa-arvo on poliisin mukaan noin 100 miljoonaa euroa. Huumeista saatiin takavarikkoon noin 500 kiloa.

Epäiltyjä on otettu kiinni Hollannissa, Espanjassa, Virossa, Saksassa ja Italiassa. Poliisin mukaan heidän jäljilleen päästiin kansainvälisen Greenlight-operaation myötä. Siinä rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa.

Huumeita salakuljetettiin grillihiilikuormissa

Poliisin mukaan eniten Suomeen salakuljetettiin kannabista, 770 kiloa, ja amfetamiinia, 706 kiloa. Kannabis tuotiin Espanjasta ja amfetamiini Hollannista. Niiden lisäksi Hollannista tuotiin esimerkiksi kokaiinia ja ekstaasia.

Maahantuonneista epäiltynä on yhdentoista ihmisen ryhmä, jonka epäillään vastanneen huumausaineiden maahantuonnista Suomeen. Pääosa heistä on Viron kansalaisia, ja toimintaa on organisoitu paitsi Virosta myös Espanjasta käsin.

"Epäiltyjen viestittelyn ja muun esitutkinnan perusteella epäillyt ovat suunnitelleet ja järjestäneet huumausaineiden maahantuonnin erittäin ammattimaisesti. Huumeita salakuljetettiin esimerkiksi multa-, kuorikate- ja grillihiilikuormissa ja lämminvesivaraajien sisällä, kertoo keskusrikospoliisin (KRP) tutkinnanjohtaja”, rikosylikomisario Jari Räty.

Poliisi: Lahden levitysorganisaatiolla yhteyksiä United Brotherhoodiin

KRP:n lisäksi kokonaisuutta on tutkittu Helsingin ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksissa.

Poliisin mukaan yksi keskeisimmistä maahantuotujen huumausaineiden jakelupisteistä on ollut Lahti. Poliisi epäilee, että Lahden seudulla järjestäytynyt rikollisryhmä otti vastaan ja levitti huumeita lukuisille eri ostajille.

Poliisin mukaan suurimmalla osalla ryhmän jäsenistä on taustaa lakkautettavaksi määrätyssä United Brotherhood -rikollisjärjestössä.

"Ryhmän järjestäytyneisyys on myös näkynyt siinä, että ryhmän saatua huumausaineet haltuunsa se on lähtenyt välittömästi ja systemaattisesti levittämään niitä huumausaine-erien ostajille. Usean erän kohdalla muutamassa tunnissa on pystytty levittämään kymmeniäkin kiloja huumausaineita useille eri ostajille, sanoi tutkinnanjohtaja”, rikoskomisario Hans Fagerström KRP:stä.