Lintujen ravintosaalistuksesta on tutkimusalueilla 4–10 prosentin kuolleisuus.

Rauma

Nykyisen merimetsokannan ravintokalanpyynti ei ilmeisesti ole uhaksi rannikkovesien ahvenkannoille. Tutkimuksen arviona on, että merimetsojen saalistuksesta aiheutunut vuotuinen kuolleisuus on ollut tutkituilla alueilla noin 4–10 prosenttia ja saalistus kohdistuu pieniin ahveniin.

Ahveneen kohdistuvan merimetson saalistuksen vaikutusta rannikon eri osissa arvioitiin Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Jyväskylän yliopiston yhteisessä tutkimuksessa vuosina 2008–2019.

Aiemmissa tutkimuksissa on arvioitu, että merimetso käyttää ravintonaan yleensä pienehköjä, 9—22 senttimetrin pituisia ahvenia, jotka muodostavat niiden ravinnosta 20—40 prosenttia. Ahvenen ohella merimetson tärkeitä saalislajeja ovat muun muassa särki, kiiski ja kivinilkka.

Ahvenista enimmäkseen naaraat kasvavat kalastajien suosimaan kokoon, vähintään 23-senttimetrisiksi, kun taas koiraat jäävät pienemmiksi. Merimetson saalistamista ahvenista noin puolet kuuluu tähän kalastettavaksi kasvavaan kannan osaan.

”Tutkimuksemme mukaan merimetsojen saalistuksesta aiheutunut ahvenien vuotuinen kuolleisuus on 4–10 prosenttia, rannikkoalueesta riippuen. 80 prosentin todennäköisyydellä ahvenien kuolleisuus on 3—21 prosentin välillä. Muu kuolleisuus, johon sisältyy petokalojen saalistus ja taudit, on pienikokoisilla ahvenilla todennäköisimmin noin 45 prosenttia, vaihteluväli on 26—59 prosenttia vuodessa”, kertoo tutkija Mikko Olin Luken tiedotteessa.

Tutkimuksessa ahvenen runsaus arvioitiin saalistilastojen, saalisnäytteistä saadun tiedon ja aiempien tutkimusten perusteella. Merimetsopopulaation ravinnonkulutus arvioitiin merimetsojen määrän ja niiden ravintoa koskevan tiedon perusteella. Lähtötietojen epävarmuus otettiin huomioon todennäköisyysjakaumina.

”Pesivien merimetsojen määrä on ollut viime vuosina vakiintuneella tasolla suuressa osassa Suomen rannikkoa”, kertoo SYKE:n tutkija Pekka Rusanen.

Ahvenkantojen tila rannikkovesissämme on luokiteltu Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission (Helcom) seurannassa hyväksi. Ahven hyötyy ilmaston lämpenemisestä, ja hyviä ahvensaaliita on saatu entistä pohjoisemmilta merialueilta, mutta pitkälle edennyt rehevöityminen haittaa sen menestymistä.

Rehevöitymisestä seuraa veden samenemista, ravintoeläimistön muutoksia sekä lisääntynyttä kilpailua ravinnosta muiden lajien kanssa. Ahvenelle ovat uhkana erityisesti lisääntymisalueiden väheneminen ja niiden laadun heikkeneminen.

Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä ICES Journal of Marine Science -lehdessä.