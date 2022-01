Ministerispekulaatioissa esiin on nostettu erityisesti kansanedustaja Aki Lindénin ja kansanedustaja Kristiina Salosen nimet. Valinnasta on määrä kertoa ylimääräisen puoluevaltuuston kokouksen jälkeen.

Sdp valitsee tänään torstaina ministerisijaisen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle, jonka on määrä jäädä perhevapaalle keväällä.

Ministerivalintaa seurataan erityisellä mielenkiinnolla, koska Kiurulla on keskeinen rooli muun muassa koronapandemiaa koskevissa asioissa. Hän johtaa pandemian hoitamiseen keskittyvää koronaministeriryhmää.

HS:n kahden lähteen mukaan ministeriksi olisi nousemassa ensimmäisen kauden varsinaissuomalainen kansanedustaja Aki Lindén.

Myös Yle ja MTV uutiset kertoivat asiasta.

Lindén on tehnyt pitkän uran sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja on toiminut muun muassa Husin toimitusjohtajana. Viime sunnuntain aluevaaleissa hän sai toiseksi eniten ääniä koko Suomessa.

Sijaisvalinta tehdään ylimääräisessä puoluevaltuuston kokouksessa torstaina kello 16.30. Siitä on määrä kertoa heti tämän jälkeen tiedotustilaisuudessa, joka alkaa 16.45.

Sdp:n puoluehallitus käsitteli ministerivalintaa ensin torstaiaamuna kello kahdeksan alkaneess kokouksessaan puheenjohtaja Sanna Marinin esityksen pohjalta. Tämän jälkeen koolla oli Sdp:n eduskuntaryhmä.

HS kertoi aiemmin puoluelähteisiin perustuen, että vahvana ministerikandidaattina Kiurun seuraajaksi on pidetty juuri Lindéniä. Ministerispekulaatioissa esiin on nostettu myös esimerkiksi kolmannen kauden kansanedustajan Kristiina Salosen nimi.

Sdp:n suurempaa ministerikierrätystä HS:n lähteet eivät pitäneet todennäköisenä, vaikka jotkut eivät sitäkään sulkeneet pois.

Kiuru kertoi aiemmin Me Naiset -lehdelle, että lapsen on määrä syntyä maaliskuun lopulla.

TurkulaiSEN Lindénin vahvuutena on nähty, että hän on profiloitunut vahvasti sote-asioissa. Hän on koulutukseltaan lääkäri ja on työskennellyt muun muassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtajana.

Lindén sai aluevaaleissa valtakunnallisesti toiseksi suurimman äänisaaliin, 7 701 ääntä. Tämä tuskin heikentää hänen asemiaan.

Myös Salosella on koulutus- ja työtaustaa sote-alalta. Hän on Satakunnasta kuten Kiurukin, millä voi olla merkitystä ministerivalinnassa, jos alueellisille tekijöille annetaan painoa.

Salonenkin sai vahvan äänisaaliin aluevaaleissa, 2 583 ääntä. Se oli viidenneksi suurin äänimäärä Sdp:ssä.

HS:n lähteet mainitsivat pätevinä ministerikandidaatteina myös esimerkiksi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän sekä kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropposen ja Anneli Kiljusen.

Spekulaatioissa esillä ovat olleet myös puolueen varapuheenjohtaja Matias Mäkynen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja varapuhemies Antti Rinne.